Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101213
ALTIN
278.121
DOLAR
5.7794
STERLİN
7.1421
EURO
6.3811
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Son Dakika
Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı
Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde 
Son Dakika
EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E...
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kraliçe, anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarıyı onayladı

Kraliçe, anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarıyı onayladı

Kraliçe, anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarıyı onayladı

Kraliçe, anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarıyı onayladı

10 Eylül 2019 Salı 15:49
8 Okunma
Kraliçe, anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarıyı onayladı

İngiltere (DHA) 

Anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarı, 2. Elizabeth tarafından onaylanarak yasalaştı.

Muhafazakar Parti içerisindeki muhalif milletvekillerinin desteğiyle parlamentodan geçen ve anlaşmasız Brexit’i önleyen tasarı, bugün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından onaylanarak yasalaştı. Söz konusu tasarıya göre, İngiliz hükümeti 19 Ekim tarihine kadar Avrupa Birliği (AB) ile anlaşma sağlayamazsa veya anlaşmasız Brexit için parlamento onayı sağlanamazsa, Avrupa Birliği’nden (AB) 3 aylık erteleme talep edecek. Buna karşın AB farklı bir tarih teklif ederse, Brexit için kabul ya da ret yetkisi hükümette değil parlamentoda olacak.

BAŞBAKAN JOHNSON KARARLI

İngiliz basını, Başbakan Boris Johnson’ın yasanın uygulanmaması konusunda kararlı olduğunu ve fiili durum yaratarak İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den ayırmayı planladığını yazdı. Johnson’ın bu hamlesine karşın parlamentodaki milletvekillerinin konuyu yargıya taşıyabileceği bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BrexitKraliçe2. Elizabethİngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin basını: İsrail İHA’sı düşürüldü
Filistin basını: İsrail İHA’sı düşürüldü
Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya tebrik
Trump’tan Rusya ve Ukrayna’ya tebrik
Zimbabve eski Devlet Başkanı Mugabe hayatını kaybetti
Zimbabve eski Devlet Başkanı Mugabe hayatını kaybetti
ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye 'seyahat' uyarısı
ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye 'seyahat' uyarısı
Rum liderden doğalgaz önerisi: Türkiye, Rumların münhasır ekonomik bölgesini tanısın
Rum liderden doğalgaz önerisi: Türkiye, Rumların münhasır ekonomik bölgesini tanısın
ABD’de yolcu gemisinde yangın
ABD’de yolcu gemisinde yangın
ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı
ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı
Fransa’da bıçaklı saldırı
Fransa’da bıçaklı saldırı
Rusya’da helikopter nehre düştü
Rusya’da helikopter nehre düştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans