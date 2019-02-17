Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102715
ALTIN
223.931
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.7852
EURO
5.9542
DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı
Son Dakika
DEAŞ'lı 2 terörist yakalandı
Mersin'de operasyonu
Son Dakika
Mersin'de operasyonu
Fatih'te yangın
Son Dakika
Fatih'te yangın
Samsun'da zincirleme kaza
Son Dakika
Samsun'da zincirleme kaza
Van'da PKK operasyonu
Son Dakika
Van'da PKK operasyonu

Kosovalılar ekonomik sıkıntıyla boğuşuyor

Bağımsızlığının 11'inci yılında Kosovalılar ekonomik sıkıntıyla boğuşuyor

Kosovalılar ekonomik sıkıntıyla boğuşuyor

Bağımsızlığının 11'inci yılında Kosovalılar ekonomik sıkıntıyla boğuşuyor

17 Şubat 2019 Pazar 18:43
0 Okunma
Kosovalılar ekonomik sıkıntıyla boğuşuyor

Prizren (DHA)

Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın bağımsızlığının üzerinden 11 yıl geçti. 

Bugün bağımsızlığının 11'inci yıldönümünü kutlayan Kosova'da ilk tören Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Ramuş Haradinay ve Meclis Başkanı Kadri Veseli'nin Kosova'nın bağımsız sembolü olarak kabul edilen İbrahim Rugova ve Adem Yaşari'nin anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak. Daha sonra Priştine merkezi meydanında ilk kez Kosova Ordusu askerlerinin geçiş töreni olacak. Kutlamalar çerçevesinde Kosova genelinde konserler yanı sıra değişik etkinliklerle gerçekleşmesi bekleniyor.  

11 YILDA KOSOVA

Bağımsızlığının 11'inci yılını kutlayan Kosova halkı işsizlikten şikâyetçi. Bağımsızlığının üzerinden 11 yılın geçtiği Kosova'da; vatandaşlar 11 yılı mikrofonlarımıza değerlendirdi. Vatandaşlar ülkelerinde en çok işsizlikten şikayet ediyor. Ancak her geçen yıl artan işsizlik ve ekonomik sıkıntı Kosovalıları göçe zorluyor. Bağımsızlığının 11'inci yılında vatandaşlarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Kosovalılar 11 yılda özellikle işsizliğin artması ve bu sıkıntı nedeniyle yaşanan göçleri değerlendirdi.

GENÇLERİN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK

Bağımsızlık üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen gençler gelecekle ilgili umutsuz konuşuyor. Kosovalılar, ekonomik olarak bağımsız olamadıklarını belirtiyor. Çok sayıda Kosovalı ise yasal olmayan yollarla Kosova'yı terk ederek Batı ülkelerine sığınıyor.

EMEKLİ MAAŞIYLA GEÇİNMEK İMKANSIZ

Uzun yıllar devlet memuru olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan emeklilerde, aldıkları 75 Euro maaşla geçinmenin mümkün olmadığını söylediler. 75 Euro'nun ekmekten ziyade ilaçlarına yetişmediğini söyleyen emekliler, devlet memurlarına yapılan zamların emeklilere de yapılmasını istiyorlar.

NATO'nun 1999 yılında Sırbistan güçlerine karşı başlattığı hava operasyonu ardından Birleşmiş Milletler (BM) denetimi altında giren Kosova'nın, 17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmesinin üzerinden 11 yıl geçti. Bağımsızlığının 11'inci yılına giren Kosova'yı bugüne kadar aralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin de yer aldığı 116 ülke bağımsız olarak tanıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KosovaEkonomik Sıkıntı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K.Makedonya bayrağı göndere çekildi
K.Makedonya bayrağı göndere çekildi
Bulgaristan'da aşırı sağcılar yürüdü
Bulgaristan'da aşırı sağcılar yürüdü
Acil durum kararını imzalayacağım
Acil durum kararını imzalayacağım
İran'a karşı savaş intihar olur
İran'a karşı savaş intihar olur
Rumlar vatandaşlık satışı ile 6 milyar 600 milyon Euro gelir elde etti
Rumlar vatandaşlık satışı ile 6 milyar 600 milyon Euro gelir elde etti
Paris metrosunda 'asitli saldırı’ paniği
Paris metrosunda 'asitli saldırı’ paniği
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü
Keşmir'de protestolar başladı
Keşmir'de protestolar başladı
Bütçe, Trump'ın beklentisinin altında
Bütçe, Trump'ın beklentisinin altında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ