Kosova'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anıldı

PRİZREN - Srebrenitsa Katliamı’nın 24. anma yıldönümü nedeniyle Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren’de düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Şarski Behar Derneği organizasyonuyla ‘Barış Yürüyüşü’ adı altında gerçekleşen anma törenine Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Boşnak siyasi temsilciler, Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka ve Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker katıldı. Törende 1995 yılında Srebrenitsa'da, Sırp güçleri tarafından katledilen Boşnak halkı anılarak, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarında en büyük katliamın gerçekleştiğine bir kez daha dikkat çekildi. Ellerinde Bosna Hersek, Kosova ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları ile Srebrenitsa kurbanlarının hiçbir zaman unutulmayacakları mesajı verildi. Şadırvan meydanında çocukların gösterileri törendekileri duygulandırdı.

“BU İNSANLIK DIŞI BİR VAHŞETTİR”

DHA'ya konuşan Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, "Benzer vahşetin Balkanlar'da ve tüm dünyada tekrar etmemesi için bir dayanışma töreni olduğunu düşünüyorum" dedi. Ayrıca, Demiri, “1995 yılında Avrupa'nın göbeğinde bir soykırım yaşandı. Bunu gerçekleştirenlerin adalet önünde hesap vermelerini istiyoruz. Bu insanlık dışı bir vahşettir. Avrupa'nın ortasında 9 Bine yakın soydaşımız katledildi. Sorumluların adalet önünde en ağır cezalar almalarını istiyoruz ”dedi. Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka da, Bosna Hersek ve Kosova kurbanları için adalet istediklerini söyledi. Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker de, Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna Hersek'in acısını paylaştıklarını söyledi. Törende bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.