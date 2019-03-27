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Kosova'da kumarhaneler kapatılıyor

Kosova'da kumarhane ve şans oyunları işletmeleri kapatılıyor

Kosova'da kumarhaneler kapatılıyor

Kosova'da kumarhane ve şans oyunları işletmeleri kapatılıyor

27 Mart 2019 Çarşamba 11:54
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Kosova'da kumarhaneler kapatılıyor

Prizren (DHA) 

Kosova'da muhalafet partilerinin isteği üzerine olağanüstü toplantı gerçekleştiren Kosova Meclisi, ülkede işletilen kumarhane ve şans oyunları işletmelerinin kapatılmasını gündeme getirdi. 

Toplantıda konuşan milletvekilleri, kumarhane ve şans oyunları işletmelerinin toplum yapısını olumsuz yönde etkilediği, sosyal ve ekonomik anlamda büyük zararlara yol açtığı gerekçesiyle, yapılacak olan yasal düzenleme ile bu ve buna benzer mekânların derhal kapatılması gerektiği yönünde görüş bildirdiler. Milletvekillerince sunulan kanun teklifi, oy birliği ile kabul edildi. Teklifin meclis kurulunda onaylanması bekleniyor.

Çok sayıda kaçak kumarhane ve şans oyunu işletmelerinin olduğu Kosova'da, son günlerde birçok cinayet işlenmiş ve konu Meclise taşınmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KosovaKumarhaneSosyal Zarar
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