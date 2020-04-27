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Kosova'da koronavirüsün görülmediği tek Türk kasabası

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgını nedeniyle 700'ün üzerinde vakaya rastlanan ve 21 kişinin de hayatını kaybettiği Kosova'da, tek Türk kasabası olan Mamuşa'da bugüne koronavirüs vakası rastlanmadı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 16:17
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Kosova'da koronavirüsün görülmediği tek Türk kasabası

PRİZREN - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin 140'ı aşkın ülkede can kaybı sürüyor. Salgın nedeniyle 700'ün üzerinde vakanın rastlandığı ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Kosova'nın tek Türk kasabası olan Mamuşa'da bugüne koronavirüs vakası rastlanmadı. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA)'ya konuşan Mamuşa Belediyesi Başkanı Abdülhadi Krasniç, ilk vakanın 12 Mart tarihinde Kosova'da görülmesine rağmen, koronavirüsün şimdiye kadar Mamuşa'da hiç bir şekilde rastlanmadı dedi.

SALGIN TEDBİRLERİNİ HARFİYEN YERİNE GETİRİYORUZ

Kosova Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu bütün tedbirleri harfiyen uyguladıklarını söyleyen Krasniç, Mamuşa'daki vatandaşların geçimini tarımcılıkla sağladıklarını ve herkesin tarlasında çalıştığı için sosyal mesafenin sağlandığını ifade etti. Belediye olarak her çeşit önlemleri aldıklarını söyleyen Krasniç, vatandaşlara seslenerek evde kalmaları çağrısında bulundu.

MEHMETÇİK'TEN KARANTİNA ÇADIRI

Kosova hükümetinin yanı sıra Kosova'da, KFOR barış gücünde görevli Mehmetçik de salgına ilişkin sıkı önlem alıyor. Kosova'da 1999 yılından bu yana görev yapan Mehmetçik, koronavirüsle mücadelede de ülke halkının yanında olmaya devam ederken, Mamuşa Belediyesi'nin talebi üzerine Aile Sağlık Merkezi girişine geçici karantina çadırı kurdu. Çadırda, koronavirüs şüphesi ile başvuran hastaların hastanelere sevki sağlanana kadar geçici karantina altına alınması için kurulduğu belirtildi.

TÜRK ASKERİ 21 YILDIR YANIMIZDA

Türk askerinin 21 yıldır her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyleyen Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan bu salgında bile desteklerini esirgemeyen Türk askerine teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıTürk KasabasıMamuşaKosova
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