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Koronavirüs’ün iki farklı mutasyonu tespit edildi! Çok daha ölümcül

Pekin Üniversitesi, Şangay Pastör Enstitüsü ve Çin Bilim Akademisi bilim insanları Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs’ün (Covid-19) S-cov” ve “L-cov” olarak isimlendirilen iki farklı mutasyonu olduğunu tıbbi makaleyle açıkladı.

05 Mart 2020 Perşembe 18:33
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Koronavirüs’ün iki farklı mutasyonu tespit edildi! Çok daha ölümcül

ÇİN - Pekin Üniversitei ve Çin Bilim Akademisi’nde çalışan bilim inşaları tarafından araştırılmaya başlanan koronavirüs’ün mutasyona uğradığı açıklandı. National Science Review dergisinde yayımlanan çalışmada, koronavirüsün mutasyona uğrayarak ikiye ayrıldığını ve iki mutasyonun S ve L olarak adlandırıldığı ifade edildi. Koronavirüs ilk yayılan tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu S-cov’un yanı sıra L-cov olarak adlandırılan ikinci tip virüsün ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi. S-cov’un virüse yakalanların yüzde 30’unda görüldüğü, L-cov’un ise yüzde 70’de görüldüğü araştırma makalesinde yayınlandı. Koronavirüs’ün (Covid-19) üçüncü bir mutasyona uğrama ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pekin ÜniversitesiŞangay Pastör EnstitüsüKoronavirüsÇok Daha ölümcülMutasyon
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