Koronavirüs’ün iki farklı mutasyonu tespit edildi! Çok daha ölümcül

ÇİN - Pekin Üniversitei ve Çin Bilim Akademisi’nde çalışan bilim inşaları tarafından araştırılmaya başlanan koronavirüs’ün mutasyona uğradığı açıklandı. National Science Review dergisinde yayımlanan çalışmada, koronavirüsün mutasyona uğrayarak ikiye ayrıldığını ve iki mutasyonun S ve L olarak adlandırıldığı ifade edildi. Koronavirüs ilk yayılan tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu S-cov’un yanı sıra L-cov olarak adlandırılan ikinci tip virüsün ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi. S-cov’un virüse yakalanların yüzde 30’unda görüldüğü, L-cov’un ise yüzde 70’de görüldüğü araştırma makalesinde yayınlandı. Koronavirüs’ün (Covid-19) üçüncü bir mutasyona uğrama ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtildi.