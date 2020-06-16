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Koronavirüs tedavisinde bir ilk buluşma!

İngiltere'de koronavirüs ilacı için yapılan kapsamlı bir araştırma "deksametazon" adlı ilen bir ilacın ağır corona virüsü (koronavirüs) hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. İngiliz medyası, ilacın daha önce vakalarda kullanılması durumunda 5 bin hastanın kurtarılabileceğini yazdı.

16 Haziran 2020 Salı 17:03
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Koronavirüs tedavisinde bir ilk buluşma!

İNGİLTERE - İngiltere'de korona ilacı için yapılan kapsamlı bir araştırma "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın ağır corona virüsü (koronavirüs) hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceğini duyurdu. İngiliz medyasından BBC’nin haberine göre, bu ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir, oksijen verilen hastalarda ise beşte bir azalttığı ifade edildi.


'5 BİN HASTA KURTARILABİLİRDİ'


Araştırmayı yürüten uzmanlar, bahsi geçen ilaç ülkede salgının ortaya çıktığı dönemde tedavilerde kullanılmaya başlanmış olsaydı, 5 bin hastanın hayatının kurtarılabileceğini ifade etti. Ayrıca, ilacın ucuz ve kolay bulunabiliyor olması, ekonomik açıdan zor durumda olan ülkeler için de kolay elde edilebileceği belirtildi. Haberde, hastaneye yatırılan bazı hastaların solunum cihazına bağlandığı ya da oksijen verilmesi gerektiği ifade edildi. Bu ilacın ise yüksek risk grubundaki hastalarda etkili olduğu belirtiliyor.


'İLAÇ 2 BİN KİŞİYE VERİLDİ'


İngiliz medyasındaki haberde, söz konusu ilacın 2 bin hastaya verildiği ve sonuçlar, bu ilacın verilmediği 4 bin hastanın verileriyle karşılaştırıldı. Deksametazon ilacı ile solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren hastaların ölüm riskinin yüzde 40’tan, yüzde 28’e düştüğü kaydedildi. Araştırma heyetinin başkanı Prof. Peter Horby, "Bu şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç. Ölüm oranını önemli ölçüde azaltıyor. Bu büyük bir sonuç" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsDeksametazon
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