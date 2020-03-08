Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Olimpiyatlara tam takım katılmanın hesaplarını yapıyoruz
Olimpiyatlara tam takım katılmanın hesaplarını...
Fenerbahçe-Y.Denizlispor maçının ardından
Fenerbahçe-Y.Denizlispor maçının ardından
Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı 
Riad Bajic 189 gün sonra...
Özel harekattan Meriç’te devriyede
Son Dakika
Özel harekattan Meriç’te devriyede
Yunanlı askerlerden sert müdahale
Son Dakika
Yunanlı askerlerden sert müdahale
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 594’e yükseldi 

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3 bin 594’e yükseldi 

08 Mart 2020 Pazar 10:50
0 Okunma
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 594’e yükseldi 

(DHA)

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 594’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 106 bin 165’e yükselirken; 59 bin 942 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 100 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 3 bin 977 arttı. Latin Amerika ülkelerinden Arjantin’de de koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin yaklaşık bir ay önce Fransa’da bulunduğunu duyurdu.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hız yayılan virüs, Avrupa’yı tehdit ediyor. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 233’e yükselirken; vaka sayısı da 5 bin 883’e çıktı.

İRAN’DA DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, İran’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 145’e, vaka sayısının ise 5 bin 823’e çıktığı duyuruldu. İran’da her gün koronavirüs nedeniyle 15 ila 20 kişi yaşamını yitiriyor.

ABD’DE VAKA SAYISINDA ARTIŞ

ABD’de koronavirüs vakaları arttı. Son sayılara göre virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 433, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17’ye yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 16’sının Washington, birinin Kaliforniya eyaletinde olduğu açıklandı. Kaliforniya eyaletinde 32, New York kentinde ise 57 vaka bulunuyor.

ORTA AVRUPA’DA VAKA SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı bugün 800’e yükselirken; koronavirüs nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi. Öte yandan, Fransa’da 949 kişide virüs tespit edildiği ve 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise 525 kişide virüs tespit edildiği; 10 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Çin, (DHA)

ARJANTİN'DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLK ÖLÜM

Latin Amerika ülkelerinden Arjantin’de koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin yaklaşık bir ay önce Fransa’da bulunduğunu duyurdu.

Arjantin’de bir kişi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, 64 yaşındaki hastanın başkent Buenos Aires’teki Argerich Hastanesi’nde tedavi gördüğünü ve burada yaşamını yitirdiğini belirtti. Öte yandan, hastanın yaklaşık bir ay önce Fransa’da bulunduğu bildirildi. Arjantin, (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanlı askerlerden sert müdahale
Yunanlı askerlerden sert müdahale
Kabe tekrar ziyarete açıldı
Kabe tekrar ziyarete açıldı
İran’da milletvekili koronavirüsten öldü
İran’da milletvekili koronavirüsten öldü
New York Times: Erdoğan, Avrupa’nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider
New York Times: Erdoğan, Avrupa’nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider
İngiltere’de koronavirüsten ilk ölüm
İngiltere’de koronavirüsten ilk ölüm
İran'da koronavirüsten 24 saatte 17 kişi daha öldü
İran'da koronavirüsten 24 saatte 17 kişi daha öldü
İsveçli parlamenter sınır dışı edildi
İsveçli parlamenter sınır dışı edildi
Koronavirüs’ün iki farklı mutasyonu tespit edildi! Çok daha ölümcül
Koronavirüs’ün iki farklı mutasyonu tespit edildi! Çok daha ölümcül
Yunanistan’dan yabancı gazetecilere “göçmen” baskısı
Yunanistan’dan yabancı gazetecilere “göçmen” baskısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı