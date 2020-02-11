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Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1018’e yükseldi

Çin’in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1018’e, vaka sayısı ise 43 bin 108’e yükseldi. Öte yandan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping virüs çalışmalarıyla ilgili bilgi almak için başkent Pekin’i ziyaret etti.

11 Şubat 2020 Salı 12:41
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Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1018’e yükseldi

ÇİN - Çin resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping dün Pekin’deki koronavirüs önleme ve kontrol çalışmalarını inceledi. Jinping ayrıca, temel düzeyde salgın önleme ve kontrolüyle ve günlük ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili bilgi almak için Pekin’in Chaoyang bölgesini ziyaret etti.

Öte yandan yine Xinhua’da yer alan başka bir habere göre Shanghai, Tianjin, Liaonin, Hebei, Jiangsu, Zhejiang ve Shandong gibi bölge ve şehirlerden toplamda 5 bin 787 sağlık personeli Vuhan kentine gitti ve hastanelerde çalışmaya başladı. Bu sayının bir gün içerisinde gelen en yüksek tıbbi personel sayısı olduğu belirtildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, Vuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı’nda Çin’in diğer bölgeleri ve Japonya, Kore, Rusya ve Belarus gibi ülkelerden 239 tıbbi destek ve kargo uçuşu yapıldığı belirtildi. Ayrıca bu süre içinde yaklaşık 17 bin sağlık personeli ve 2 bin 200 ton tıbbi malzeme Vuhan’a ulaştırılıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüsölen Sayısı
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