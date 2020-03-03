Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru
Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru
AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye geliyor
AB Dış İlişkiler Temsilcisi, Türkiye'ye...
Göçmenleri balıkçılar kurtardı
Göçmenleri balıkçılar kurtardı
Bakan Akar, James Jeffrey ile görüştü
Bakan Akar, James Jeffrey ile...
Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV ve AIDS’e karşı öğrencileri bilinçlendirdi
Türk ve Gürcü akademisyenler ‘HIV...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3117’ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 117’ye, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 90 bin 936’ya yükselirken; 48 bin 17 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1862 arttı.

03 Mart 2020 Salı 10:31
0 Okunma
Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3117’ye yükseldi

Çin dışında dünyada da koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs, İran ve İtalya’da tehlikeli hale gelmeye başladı. Yetkililer, İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 52 olduğunu; vaka sayısının ise 2 bin 36 kişiye yükseldiğini duyurdu. Öte yandan, İran Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise vaka sayısının 1501 arttığı; ölü sayısının ise 66’ya yükseldiği belirtildi. Ayrıca Güney Kore’de 4 bin 812 vakanın bulunduğu; 28 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

BORİS JOHNSON: DAHA FAZLA YAYILMASI OLASI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson küresel bir tehlike haline gelen koronavirüsün (Covid-19) haftalar içinde ülkede daha fazla yayılmasının olası olduğunu açıkladı. Bakanlarla yaptığı acil toplantı sonrasında konuşan Johnson, bu tehlikeye karşı hükümetin bir hazırlık planı olduğunun da altını çizdi. Plan çerçevesinde, kabinede oluşturulacak harekat odasında tüm uzmanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları bir araya gelerek halkı bilgilendirme kampanyası hazırlayacak.

FRANSA, İSPANYA VE ALMANYA’DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’da da vaka sayısının arttığı görüldü. Almanya’da vaka sayısı 165’e yükselirken; henüz virüs nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi. Fransa’da ise vaka sayısının 193’e yükseldiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İspanya’da ise vaka sayısı 120 olarak güncellenirken; virüs kaynaklı can kaybı olmadığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinVuhanKoronavirüsCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran’da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 66’ya yükseldi
İran’da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 66’ya yükseldi
Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3048’e yükseldi
Koronavirüs (Covid-19) salgınında ölü sayısı 3048’e yükseldi
Kuzey Makedonya: Olası göçmen dalgasına hazırız
Kuzey Makedonya: Olası göçmen dalgasına hazırız
Filipinler’de silahlı kişi AVM’de 50 kişiyi rehin aldı, temaslar sürüyor
Filipinler’de silahlı kişi AVM’de 50 kişiyi rehin aldı, temaslar sürüyor
İranlı meclis üyesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İranlı meclis üyesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Filipinler’de AVM'de en az 20 kişi rehin alındı
Filipinler’de AVM'de en az 20 kişi rehin alındı
Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2 bin 978'e yükseldi 
Covid-19 (koronavirüs) salgınında ölü sayısı 2 bin 978'e yükseldi 
Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar
Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar
ABD ve Afganistan 'ortak bildiri' yayınladı
ABD ve Afganistan 'ortak bildiri' yayınladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı