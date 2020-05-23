Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi
Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi
MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: ÖLDÜ MÜ,...
Sivas'ta hava sıcaklığı 17 derece düştü
Sivas'ta hava sıcaklığı 17 derece...
Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi
Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi
Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife günü
Şekerlemecilerin sessiz geçen ilk arife...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ABD’yi etkilemeye devam ederken Teksas eyaletindeki bir mahkeme, davaları internet üzerinden görmeye başladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:10
0 Okunma
Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi

Teksas’ın Collin İlçesinde bulunan Bölge Mahkemesi'nde Zoom adlı telekonferans uygulaması kullanılarak ilk jüri duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme ilçedeki bir sigorta davasında Zoom aracılığıyla jüri üyelerini dinledi ve bu kayıt, YouTube üzerinden yayınlandı.

Bazı kişiler zaman zaman bağlantı sorunu yaşasa da 26 jüri üyesiyle tarihe geçecek bir davanın gerçekleştiği ifade edildi. Aslında 28 jüri üyesinin katılmasının planlandığı, ancak 2 jüri üyesinin uygulamayı açmada sorun yaşadığı da belirtildi.

Yargıç Emily Miskel, Zoom’la yapılan duruşmada avukatların işini kolaylaştırmak için jüri üyelerini iki gruba ayırdı. Avukatlar, 13 jüri üyesine ilk turda, diğer 13 kişilik gruba da ikinci turda seslendi. Duruşma iki yargıç tarafından takip edildi.

ABD’DE İNTERNETTEN İLK DURUŞMA

Koronavirüs salgınında ABD genelinde internet üzerinden yapılan ilk jüri davasına, jüri üyeleri akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ya da tablet ile katıldı. Jüri, sigorta firması State Farm’a 2017 yılındaki bir fırtına sırasında, müşterisine ait bir binada meydana gelen zararı karşılama yükümlülüğünü yerine getirmediği için açılan davada karar verdi.

39 EYALETTE SANAL MAHKEMELER KURULACAK

ABD Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre başkent Washington ve 39 eyalette sanal mahkemeler kurulacak. Yargıçlara göre, sistemin aksamamasını ve davaların seyrinde devam etmesi için kullanılan yöntem önemli, ancak jürileri de bu sisteme dahil etmenin zaman zaman zorlukları olabilir.

JÜRİLİ DAVALAR İÇİN ZOR

Birçok eyalette mahkemeler virüse rağmen duruşmaların yeniden görülmesi için plan yaparken, çoğu hakim ve yargıç mahkeme salonunda yapılan duruşmaların ne kadar güvenli olduğunu sorguluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsMahkemeYargıTelekonferans
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?
Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı
Köln’de Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Pakistan’da can kaybı 97’ye yükseldi
Pakistan’da can kaybı 97’ye yükseldi
Cemal Kaşıkçı’nın oğlu, babasının katillerini affetti
Cemal Kaşıkçı’nın oğlu, babasının katillerini affetti
İran’ın dini lideri Hamaney’den siyonizm için ‘koronavirüs’ benzetmesi
İran’ın dini lideri Hamaney’den siyonizm için ‘koronavirüs’ benzetmesi
ABD’de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosu
ABD’de valilik binası önünde 'saç tıraşı' protestosu
Ukrayna'da normalleşmenin ikinci aşaması başladı
Ukrayna'da normalleşmenin ikinci aşaması başladı
İngiltere’de koronavirüs bağışılık sertifikası verilecek
İngiltere’de koronavirüs bağışılık sertifikası verilecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı