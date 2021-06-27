Kolombiya devlet başkanına saldırı sonrası ödül açıklaması

Kolombiya, (DHA)

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin içinde bulunduğu başkanlık helikopterine Cuma günü ateş açılması sonrasında Savunma bakanlığı, saldırıyla ilgili bilgi sağlayacaklara 3 milyon peso (796 bin dolar) ödül verileceğini açıkladı.

Devlet Başkanı Duque’nin, Venezuela’ya sınır komşusu Cucuta'ya inmek üzereyken içinde bulunduğu helikoptere Cuma günü yapılan saldırı sonrasında Savunma Bakanı Diego Molano, saldırıyla ilgili bilgi sağlayacaklara 3 milyon Kolombiya Pesosu (796 bin dolar) ödül verileceğini açıkladı. Devlet Başkanı Duque ile saldırı sırasında helikopterde olan Molano, dün yaptığı açıklamada “Başkana yönelik saldırının sorumlularının bulunmasını sağlayan bilgiler için 3.000 milyon pesoya kadar ödül veriyoruz” dedi.