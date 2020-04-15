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Kolombiya'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Kolombiya’da deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre Kolombiya'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 16:57
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Kolombiya'da 5.4 büyüklüğünde deprem

KOLOMBİYA - Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya’nın kuzeyindeki Bolivar bölgesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KolombiyaDeprem
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