KOLOMBİYA - Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya’nın kuzeyindeki Bolivar bölgesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
DHA
Kolombiya’da deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre Kolombiya'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.
KOLOMBİYA - Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya’nın kuzeyindeki Bolivar bölgesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
DHA