Kolombiya'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Kolombiya’da deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre Kolombiya'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.