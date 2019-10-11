KKTC’ye İHA ve SİHA merkezi yapılacak

LEFKOŞA - Bu amaçla Ankara'dan uzman bir ekip KKTC'ye geldi. Geçitkale'de incelemeler yapan uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Geçitkale Havaalanı, NATO standartlarında inşa edilmişti. Demirören Haber Ajansı'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, uzun süredir kapalı olarak tutulan Geçitkale Havaalanı konusunda, Ankara ile KKTC yönetimi arasında görüşmeler yapıldı.

Ankara, havaalanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına verilmesi isteğinde bulundu. TSK, havaalanının Doğu Akdeniz'de görev yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde bir görüş sundu.

'KKTC OLUMLU YAKLAŞTI'

KKTC hükümeti de Ankara'nın isteğine sıcak baktı. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı’ndan uzman bir ekip, KKTC'ye gitti. Uzman ekip pist zeminini ve hangarları inceledi. DHA'ya konuşan üst düzey bir yetkili, Ankara ile bu yönde ilgili yazışmaların yapıldığını, Geçitkale'nin İHA ve SİHA kullanımlarına açılacağını belirtti.

Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi.