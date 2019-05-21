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KKTC’de UBP ve HP liderleri ‘hükumet’ için toplandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4'lü koaliyon hükümetinin sona ermesinin ardından devam eden yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi. Koalisyon hükümetini kurma çalışması yapan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) liderleri UBP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

KKTC’de UBP ve HP liderleri ‘hükumet’ için toplandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 4'lü koaliyon hükümetinin sona ermesinin ardından devam eden yeni hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi. Koalisyon hükümetini kurma çalışması yapan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) liderleri UBP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

21 Mayıs 2019 Salı 15:42
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KKTC’de UBP ve HP liderleri ‘hükumet’ için toplandı

LEFKOŞA - UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay, yapılan toplantı sonrasında açıklama yaptı. Toplantıdan çıkan sonuçların, her iki partinin bu akşam yapacağı parti meclisi toplantılarında değerlendirilecği ifade edildi. HP Parti Meclisi 18.30’da, UBP Parti Meclisi ise 20.30’da toplanacak.

'SÜTTEN AĞZIMIZ YANDI'

Yaklaşık iki saat süren toplantı sonrasında konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Parti yetkili organlarımızın bize verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarımızı belirli bir olgunlaşma noktasına getirdik. Başka heyetler arası görüşme olmayacak. Muhtemelen bu akşam aynı saatlerde yapacağımız parti meclislerimize götürerek değerlendireceğiz” dedi. Özersay bir gazetecinin, 'toplantının beklenenden uzun sürdüğü' ile ilgili sorusuna, “Sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyoruz” cevabını verdi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, uyum içerisinde çalışacakları bir koalisyon hükümeti kuracaklarını kaydetti. Tatar, “Uzun zamandır konuları çalışıyoruz. Zaman kaybetmeye gerek yok. Hükümet bir an önce kurulmalı dedik. Bir hafta içinde kuruyoruz. Bundan sonra çalışmalar hızlanacak, Türkiye’nin desteği ile kriz ortamının aşılması için uyum içinde çalışacağız. Uyum çok önemli, yakaladığımıza inanıyorum. Temel prensip ve ilkelerde iki parti arasında sıkıntı yok” dedi. 

'TÜRKİYE İSTİKRARLI BİR HÜKÜMET İSTİYOR'

“Türkiye ile nasıl bir ilişki olacak” sorusuna Tatar, “Türkiye ile ilişkilerimiz gayet iyi. Türkiye’nin de arzu ettiği; istikrarlı ve uyumlu bir hükümettir. Türkiye, ülkeyi ve bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir iş ortaya çıkardık” yanıtını verdi.

KKTC'de Ocak 2018'de yapılan seçimlerde mecliste tek başına hükümet kurma sayısını hiç bir parti yakalayamadığı için 4 parti bir araya gelerek koalisyon hükümeti kurmuştu. HP'nin koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından 4'lü koalisyon sona erdi.

KKTC'de 26 miletvekili ile tek başına hükümet kurulabiliyor. KKTC'de Meclis'te UBP'nin 21, HP'nin ise 9 milletvekili bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HükümetUBP Ve HP LiderleriKKTC
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