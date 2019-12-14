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KKTC’de kritik İHA ve SİHA kararı

KKTC Bakanlar Kurulu’ndan kritik İHA ve SİHA kararı

KKTC’de kritik İHA ve SİHA kararı

KKTC Bakanlar Kurulu’ndan kritik İHA ve SİHA kararı

14 Aralık 2019 Cumartesi 00:00
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KKTC’de kritik İHA ve SİHA kararı

LEFKOŞA (DHA) 

Doğu Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı bir dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu'ndan kritik bir adım geldi. KKTC Bakanlar Kurulu, 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde karar aldı.

KKTC'de bugün toplanan Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz'de görev yapan İHA ve SİHA'ların Geçitkale Havaalanı'nda konuşlandırılması kararını aldı. Edinilen bilgilere göre İHA ve SİHA'lar pazartesinden itibaren Geçitkale Havaalanı'ndan uçmaya başlayacak. İHA ve SİHA'lar Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj ve savaş gemilerine eşlik ediyor.

ANKARA'DAN EKİP GELDİ

İHA ve SİHA'ların KKTC'de konuşlanması için uzun süredir çalışmalar devam ediyordu. Bu amaçla Ankara'dan uzman bir ekip KKTC'ye geldi. Geçitkale'de incelemeler yapan uzman ekibin, olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Geçitkale Havaalanı, NATO standartlarında inşa edilmişti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, uzun süredir kapalı olarak tutulan Geçitkale Havaalanı konusunda, Ankara ile KKTC yönetimi arasında görüşmeler yapıldı.

Ankara, havaalanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına verilmesi isteğinde bulundu. TSK, havaalanının Doğu Akdeniz'de görev yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) merkezi yapılması yönünde bir görüş sundu. 

Geçitkale Havaalanı'nda, savaş uçaklarının sığacağı büyük beton hangarlar bulunuyor. Bunun yanında, pist de savaş uçaklarının rahatlıkla kalkış ve iniş yapacağı şekilde inşa edildi.

TATAR: TÜRKİYE VE KKTC'NİN HAK VE ÇIKARLARININ KORUNMASI ÖNCELİĞİMİZDİR

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'na konuşlanması yönündeki kararı DHA'ya değerlendirdi. Türkiye'nin ve KKTC'nin son dönemde gelişen olaylar nedeniyle güvenliğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Tatar, "Hükümetimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen isteği bugün bir gün içerisinde sonuca bağlamıştır. Aldığımız kararla Geçitkale Havaalanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına verilmiştir" dedi. "Türkiye ve KKTC hem havada hem sahada hem masada hem de Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de güçlü olarak yoluna devam ediyor, edecektir" diyen Başbakan Tatar, "Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve çıkarlarının korunması bizim en önceliğimizdir. İHA ve SİHA'lar bölgede görev yapan sondaj gemilerimizi Dalaman'dan kalkarak takip ediyordu. Artık Dalaman'a gidip gelme olmayacak. Geçitkale'de konuşlanacaklar. Havaalanı'na yatırımlar yapılacak" dedi.

Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete, Kıbrıs Türk Halkı'na verdiği destek için de yeniden minnetlerini sunduklarını belirterek, "Biz biriz, bölgede kimse bizlerin haklarını göz ardı ederek adım atmamalı. Bölge her anlamda kontrolümüzdedir" uyarısı yaptı.

DHA

Son Güncelleme: 14.12.2019 08:45
Anahtar Kelimeler:
Geçitkale HavaalanıSihaİHAKKTC
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