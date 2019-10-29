KKTC’de eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü

LEFKOŞA - Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin KKTC Hava Sporları Federasyonu'da çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı.
DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düşen eğitim uçağında ölenlerin kimlikleri belirlendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düşen eğitim uçağında ölenlerin kimlikleri belirlendi.
LEFKOŞA - Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin KKTC Hava Sporları Federasyonu'da çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı.
DHA