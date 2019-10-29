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KKTC’de eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düşen eğitim uçağında ölenlerin kimlikleri belirlendi.

KKTC’de eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düşen eğitim uçağında ölenlerin kimlikleri belirlendi.

29 Ekim 2019 Salı 15:20
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KKTC’de eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü

LEFKOŞA - Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin KKTC Hava Sporları Federasyonu'da çalışan deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya olduğu açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiEğitim Uçağı
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