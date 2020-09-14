Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1108
ALTIN
468.401
DOLAR
7.4776
STERLİN
9.6710
EURO
8.8797
24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor
24 ayar altın kaplamalı baklava...
Altın Portakal'da iki farklı afiş; sağlık çalışanları unutulmadı
Altın Portakal'da iki farklı afiş;...
Bursaspor bir kez daha sezona puansız başladı
Bursaspor bir kez daha sezona...
8 ayda 235 bin trafik kazası meydana geldi
8 ayda 235 bin trafik...
Kenan Karaman için istenilen bonservis 5 milyon Euro
Kenan Karaman için istenilen bonservis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı anketinden Ersin Tatar çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan son ankette Kıbrıs Türkleri'nin, 11 Ekim'de yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Cumhurbaşkanı görmek istediği ortaya çıktı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 11:34
9 Okunma
KKTC’de Cumhurbaşkanlığı anketinden Ersin Tatar çıktı

LEFKOŞA - KKTC'de 11 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yeni anket sonucu açıklandı. Gezici Araştırma Merkezi, 4 bin 486 katılımcı ile yüz yüze yaptığı ankete sonuçlarını paylaştı.KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağı inancını belirten halk, ikinci turda Cumhurbaşkanı adayı ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı geçerek Cumhurbaşkanı olacağını ifade etti. 

TATAR YÜZDE 53.3 İLE ÖNDE

Araştırmaya katılan halkın yüzde 53.3’ü Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 46.7’si de Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini belirtti. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj ve sismik araştırma çalışmalarına yüzde 85 destek verdi. Türkiye’nin garantörlüğü konusunda halkın yüzde 81.9’u 'garantörlük aynen devam etmeli' cevabını verdi. Yüzde 4'ü de iptal edilmesi gerektiğini öne sürdü.

Halkın yüzde 72.5'i Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türkiye'nin arasının soğuk olduğunu ifade ederken, yüzde 27.5'i soğuk olmadığını belirtti. Gezici Araştırma Merkezi tarafından 4 bin 486 katılımcı ile yüz yüze yaptığı ankete sonuçları açıklandı. 5-7 Eylül tarihlerinde yapılan ankette halk, 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıs sorunu, Kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz'deki çalışmalarla ilgili  görüşlerini ortaya koydu.
 

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER ÖNEMLİ

Ankette, yeni cumhurbaşkanından beklentilere yönelik görüşler de ifade edildi. Ankete katılan halkın yüzde 80.2'si yeni cumhurbaşkanının Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını istedi. Beklentiler arasında yeni cumhurbaşkanının Kıbrıs sorununa çözüm bulmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 62.8 oldu. Halkın yüzde 68.8'i de yeni cumhurbaşkanının ekonomiden anlamasını istedi.

 

KAPALI MARAŞ AÇILMALI

Araştırmaya katılan halkın yüzde 78.7'si Kapalı Maraş'ın açılmasının yararlı olacağını ifade ederekn, yüzde 12.6'sı zararlı olacağını savundu. Ankette Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın halkla bütünleşemediği de öne çıktı. Halkın yüzde 59.6'si Akıncı'nın halka bütünleşmediğini belirtirken, yüzde 40.4'ü bütünleştiğini ifade etti.

 

'CUMHURBAŞKANI AKINCI BAŞARISIZ'

Ankete katılanların yüzde 62.3'ü Akıncı'nın beş yıllık görev süresince Kıbrıs konusundaki performansını başarısız buldu. Akıncı'yı başarılı bulanların oranı yüzde 37.7'de kaldı. Araştırmaya katılanların yüzde 80.9’u bir çözümde 'iki ayrı devlet'in olmasını istedi. Rumlarla birleşik bir federasyonu destekleyenlerin oranı yüzde 19.2'de kaldı

Anketle ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, araştırmaya katılanlar arasında Doğu Akdeniz'de çalışmalara ve Türkiye ile iyi ilişkilere büyük destek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz'deki çalışmalar hakkında söyleyecek sözü olmadığını ifade eden Gezici, "Akıncı bu nedenle seçim çalışmalarında sürekli Türkiye'yi eleştiren bir tavır içerisine girmiştir. Halkın yüzde 85'ine yakını da bu tavrı desteklememektedir" dedi.

 


 

'HALK, TATAR CUMHURBAŞKANI OLSUN İSTİYOR'


 

"Halkın çoğunluğu Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını istemektedir. Halk, Akıncı’nın 5 yıllık performansı ile bunun başarılamayacağına gördü" diyen Gezici, "Başbakan Tatar'ın hem Doğu Akdeniz'deki tutumu hem de ekonomik olarak attığı adımlar takdir toplamaktadır. Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye ile ilişkileri en üst düzeyde olan Tatar'ı Cumhurbaşkanı yapmak istemektedir" ifadelerini kullandı.  Akıncı'nın Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı da çıktığını kaydeden Gezici, Tatar’ın Kapalı Maraş’ın açılması sürecinde izlediği politikanın ve Kıbrıs konusunda gösterdiği iki devletli çözüm hedefinin de halk tarafından desteklendiğini söyledi.

DHA

Son Güncelleme: 14.09.2020 11:48
Anahtar Kelimeler:
KKTCde Cumhurbaşkanlığı AnketiErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAE, Hz. Muhammed'e hakaret eden İsrail takımına sponsor oldu
BAE, Hz. Muhammed'e hakaret eden İsrail takımına sponsor oldu
DSÖ Avrupa: Ekim ve Kasım daha fazla koronavirüs ölümleriyle daha sert geçebilir
DSÖ Avrupa: Ekim ve Kasım daha fazla koronavirüs ölümleriyle daha sert geçebilir
İsrail eve kapanıyor
İsrail eve kapanıyor
KKTC'li vekil kovid tedavisi için Türkiye'ye getirildi
KKTC'li vekil kovid tedavisi için Türkiye'ye getirildi
Fransa’da sarı yelekliler yeniden sokakta
Fransa’da sarı yelekliler yeniden sokakta
İran, şampiyon güreşçiyi idam etti
İran, şampiyon güreşçiyi idam etti
Beyrut Limanı’ndaki yangının sebebi depodaki yağ ve eski lastikler
Beyrut Limanı’ndaki yangının sebebi depodaki yağ ve eski lastikler
102,39 karat büyüklüğündeki elmas Hong Kong’da satışa çıkacak
102,39 karat büyüklüğündeki elmas Hong Kong’da satışa çıkacak
Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans