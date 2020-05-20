KKTC'deki orman yangınına, Türkiye'den helikopterli müdahale

ANKARA - OGM'den yapılan yazılı açıklamada, KKTC'nin Tepebaşı bölgesinde dün meydana gelen yangının rüzgarın etkisiyle birkaç saat içerisinde büyük bir alana yayıldığı belirtildi. OGM ekipleri, itfaiye, askeri personel, sivil savunma ekipleri ve halkın desteği ile yürütülen söndürme çalışmaları kısa sürede sonuç verdiği ifade edilen açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz ekipleri 1 idare, 2 yangın söndürme helikopteri ile kısa sürede bölgeye ulaştı. Büyük bir gayretle müdahale edilen orman yangını hızla kontrol altına alındı. Hava ve ulaşılması zor arazi koşulları nedeni ile kısa sürede büyük bir alana yayılan yangın, OGM tarafından ulaştırılan iki yangın söndürme helikopteri ile hızla kontrol altına alındı. Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanındayız" denildi.