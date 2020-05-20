Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
TFF Sağlık Kurulu, takım doktorlarıyla görüşecek
TFF Sağlık Kurulu, takım doktorlarıyla...
Koronavirüs hastalarına evden online takip
Koronavirüs hastalarına evden online takip
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz...
Polisi görünce otların arasına saklandılar
Polisi görünce otların arasına saklandılar
Yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı
Yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KKTC'deki orman yangınına, Türkiye'den helikopterli müdahale

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün meydana gelen orman yangını, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait 1 idare, 2 yangın söndürme helikopterinin de katıldığı çalışma ile söndürüldü.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:20
0 Okunma
KKTC'deki orman yangınına, Türkiye'den helikopterli müdahale

ANKARA - OGM'den yapılan yazılı açıklamada, KKTC'nin Tepebaşı bölgesinde dün meydana gelen yangının rüzgarın etkisiyle birkaç saat içerisinde büyük bir alana yayıldığı belirtildi. OGM ekipleri, itfaiye, askeri personel, sivil savunma ekipleri ve halkın desteği ile yürütülen söndürme çalışmaları kısa sürede sonuç verdiği ifade edilen açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz ekipleri 1 idare, 2 yangın söndürme helikopteri ile kısa sürede bölgeye ulaştı. Büyük bir gayretle müdahale edilen orman yangını hızla kontrol altına alındı. Hava ve ulaşılması zor arazi koşulları nedeni ile kısa sürede büyük bir alana yayılan yangın, OGM tarafından ulaştırılan iki yangın söndürme helikopteri ile hızla kontrol altına alındı. Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanındayız" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCOrman YangınıTürkiyeMüdahale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Filistin, tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu
Filistin, tüm anlaşmalardan çekildiğini duyurdu
9 milyon yolcunun bilgileri çalındı
9 milyon yolcunun bilgileri çalındı
Koronavirüs araştırmalarının yapıldığı bilgisayarlar tehlikede
Koronavirüs araştırmalarının yapıldığı bilgisayarlar tehlikede
Belçika’da normalleşme adımları sürüyor
Belçika’da normalleşme adımları sürüyor
UMH, Vatiyye’nin güneyindeki 2 kasabayı daha kurtardı
UMH, Vatiyye’nin güneyindeki 2 kasabayı daha kurtardı
Oxford uzmanlarından kritik koronavirüs açıklaması
Oxford uzmanlarından kritik koronavirüs açıklaması
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İtalya’da normalleşmede 3’üncü aşamaya geçildi
İtalya’da normalleşmede 3’üncü aşamaya geçildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı