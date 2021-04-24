Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1345
ALTIN
478.740
DOLAR
8.3255
STERLİN
11.6288
EURO
10.0324
4 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yaptırılacak
4 adet cami inşaatı...
Bitlis'te halk kütüphanesi inşaatı yaptırılacak
Bitlis'te halk kütüphanesi inşaatı...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
24 adet taşınmaz ihale usulü ile satılıyor
24 adet taşınmaz ihale...
Türkiye Ulusal Ajansı 80 personel alıyor
Türkiye Ulusal Ajansı 80...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın acı günü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar bugün sabaha karşı vefat etti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 09:57
7 Okunma
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın acı günü

Kıbrıs Türk halkının ulusal mücadelesinin her aşamasında büyük görevler üstlenen ve önemli görevlerde bulunan Rüstem Tatar, bu sabah erken saatlerde hayatını kaybetti. Rüstem Tatar’ın cenazesi bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda Kovid-19 kuralları çerçevesinde birinci derece aile yakınlarının katılımıyla defnedilecek.

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar’ın doğum günü olan bugün 23 Ekim’de Mecliste yemin etmişti.

RÜSTEM TATAR’IN HAYATI

Rüstem Tatar, 23 Ekim 1930 tarihinde Baf’ın Yakacık köyünde dünyaya geldi. Tatar, 1951 yılında İngiltere'de Nottingham Üniversitesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden mezun olarak 1955 yılında Kıbrıs’a döndü. KKTC Defterdarlık Dairesi’nde 1. Sınıf Muhasip-Murakabe Bölüm Amiri olarak başladığı görevini 2005 yılına kadar bürokrat olarak çeşitli yönetim kademelerinde yer aldı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCCumhurbaşkanıErsin TatarBabaVefatRüstem Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, Karadeniz'in üç bölgesine erişimi kapattı
Rusya, Karadeniz'in üç bölgesine erişimi kapattı
Kazakistan Halk Asamblesi 29. Kurultayı
Kazakistan Halk Asamblesi 29. Kurultayı
Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Çekya 63 Rus elçilik çalışanını sınır dışı edecek
Çekya 63 Rus elçilik çalışanını sınır dışı edecek
Akdeniz’de can pazarı: 100 göçmen hayatını kaybetti
Akdeniz’de can pazarı: 100 göçmen hayatını kaybetti
2021 BRIT Ödülleri kapalı mekanda canlı performansla düzenlenecek
2021 BRIT Ödülleri kapalı mekanda canlı performansla düzenlenecek
İrlanda, Pfizer & BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak
İrlanda, Pfizer & BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak
Suudi Arabistan’da bir ilk: Hac ve Umre ziyaretlerinde kadın görevli
Suudi Arabistan’da bir ilk: Hac ve Umre ziyaretlerinde kadın görevli
Putin'den Batı'ya ültimatom: Bizi provoke etmeyin pişman olursunuz
Putin'den Batı'ya ültimatom: Bizi provoke etmeyin pişman olursunuz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma