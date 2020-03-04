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KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Dualarımız Mehmetçiklerimizle. İnşallah başarılı olacaklar. Bölgenin huzuru ve bizlerin de selameti bakımından yapılan harekat önemlidir" dedi.

04 Mart 2020 Çarşamba 14:18
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KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli

KAYSERİ -  Kayseri Üniversitesi'nce düzenlenecek 'Mavi Vatanda KKTC'nin Rolü' konulu konferansa katılmak üzere dün kente gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Vali Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Tatar, Kayseri'de bulunmaktan mutlu duyduğunu söyledi. Kayseri'ye gerçekleştirdiği ziyarette KKTC'ye olan sevgi ve muhabbeti gördüğünü belirten Tatar, "Bizlerin esas itibarıyla görevi Doğu Akdeniz'de bugün bu gelişmeler içinde KKTC'de yaşayan Kıbrıs Türk halkının refah, esenlik ve güvenliğini koruyabilmek. Türkiye ile dostluk ve kardeşlik bağlarımızın daha güçlendirilmesi adına zaman zaman Türkiye'nin çeşitli illerini ziyaret edip, konferanslar veriyorum" diye konuştu. 

'DUALARIMIZ MEHMETÇİKLE'

KKTC Başbakanı Tatar, bölgede önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Türk askerinin gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'nı yakından izliyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle. İnşallah başarılı olacaklar. Bölgenin huzuru ve bizlerin de selameti bakımından yapılan harekat önemlidir. Vereceğimiz mesajlar çok dikkat gerektirmektedir. Emperyalist ve diğer güçler oyunlar içindedir. Kıbrıs'ta da bu böyledir. Bundan sonraki süreçte KKTC'de refah ve zenginlik için Türkiye ile istişare içinde olmamız gerekir. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler herkesin malumudur."

Başbakan Tatar, daha sonra konferansa katılmak üzere Kayseri Üniversitesi'ne geçti.

'LİBYA İLE YAPILAN ANLAŞMA DOĞU AKDENİZ'DEKİ HARİTAYI DEĞİŞTİRMİŞTİR'

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen 'Mavi Vatanda Kıbrıs'ın Rolü' konulu konferansta, Doğu Akdeniz'de Libya ile yapılan anlaşmaya değinerek, "Libya ile yapılan anlaşma, o mutabakat bir kez daha Doğu Akdeniz'deki haritayı değiştirmiştir ve Rum-Yunan ikilisinin kendilerine göre yaptıkları bazı anlaşmaları gölgede bırakmıştır. Çünkü onların yaptıkları anlaşmalar bize bir tecavüz ve tek taraflı hareket etme niteliğindeydi. Türkiye'nin Ege adalarında bir takım kendi haklarını gasp edilmesi anlamında yapılan bu çalışmalar, bu haritanın çıkmasında büyük bir aşamadır. Bu duruşumuzu devam ettirmemiz lazım" dedi.

Tatar, yeni nesillere Kıbrıs davasını anlatmak zorunda olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"KKTC meselesi sürekli olarak değişmekte ve yenilenmektedir. Türk ulusunun birlik ve beraberlik içerisinde, karşıdan gelen çatlak seslere ve haksızlıklara rağmen yaşananlara birlik ve beraberlik içerisinde 'dur' diyebileceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu coğrafyada var olmak kolay olmuyor. Kıbrıs Türk'ü İdlib'de askerlerimize yapılan saldırıdan acı duymuştur. Kınamakta olduğumuz bu acıları biz 1974'te Kıbrıs'ta yaşadık. Yüzlerce vatandaşımızı canlı canlı mezarlara gömenler oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuşsa bu bedelleri ödeyerek kavuşmuştur.  Eski günlere dönmeme adına büyük kararlılık gösteriyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bahar KalkanıHarekatKKTC Başbakanı Tatar
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