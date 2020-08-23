Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Mahalleyi saran kötü koku ortaya çıkardı
Son Dakika
Mahalleyi saran kötü koku ortaya...
AFAD: Giresun'da 127 vatandaşımız kurtarıldı
Son Dakika
AFAD: Giresun'da 127 vatandaşımız kurtarıldı
Fuat Oktay: Tüm imkanlar seferber edildi
Son Dakika
Fuat Oktay: Tüm imkanlar seferber...
İşte Koronavirüsde son durum
Son Dakika
İşte Koronavirüsde son durum
Gümrük kaçağı 67 cep telefonu ele geçirildi
Son Dakika
Gümrük kaçağı 67 cep telefonu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KKTC Başbakanı Tatar: Dünya, Türkiye’nin küresel güç olduğunu kabul etmeli

KKTC Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de söz sahibi olduğuna vurgu yaparak “ Türkiye’nin küresel güç olduğunu artık dünya kabul etmeli.Türkiye Kıbrıs'ta garantördür, İngiltere ve Yunanistan’da… Ancak Fransız donanmasının burada hala ne işi olduğunu çözmüş değiliz. Fransa’ya soruyorum senin bu bölgede ne ilişkin var? Hala Doğu Akdeniz'de ne işin var?” dedi.

23 Ağustos 2020 Pazar 12:46
0 Okunma
KKTC Başbakanı Tatar: Dünya, Türkiye’nin küresel güç olduğunu kabul etmeli
KKTC Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri, kapalı Maraş'ın açılım süreci ve 11 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimini Demirören Haber Ajansı (DHA) Dış Haber Müdürü Emre Diner’e değerlendirdi. Tatar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki iddialarının son yıllarda daha da önemli hal aldığını ve bu hususta KKTC olarak her zaman Türkiye ile birlikte omuz omuza hareket ettiklerini ifade etti. Tatar, Türkiye'nin silahlı güçleri ve donanmasıyla bölgede kararlılıkla çalışmalarını yürüttüğünü, bunun da KKTC'ye son derece güç verdiğini ifade etti.

“FRANSA SENİN BU BÖLGEDE NE İLİŞKİN NE İŞİN VAR?”

Tatar, Türkiye’nin bölgede söz sahibi olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin küresel güç olduğunu artık dünya kabul etmeli. Türkiye Kıbrıs'ta garantördür. İngiltere ve Yunanistan’da… Ancak Fransız donanmasının burada hala ne işi olduğunu çözmüş değiliz. Fransa’ya soruyorum senin bu bölgede ne ilişkin var? Akdeniz'de hala ne işin var? Sen neredesin, Kıbrıs nerede" diye konuştu. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkisinden korktuğunu ifade eden Tatar, “ Rum Kesimi kendisine sahip çıkacak birilerini arıyor. Ama nafile. AB’nin Rum Kesimi’nin arkasında duracağına da inanmıyorum” dedi.

“KIBRISLI TÜRKLERİN ÇIKARLARINI ASLA YEDİRMEYECEĞİZ”

Uluslararası hukuka göre KKTC’nin Türkiye ile kıta sahanlığı anlaşması yapmaya hakkı olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, “Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de daha büyük potansiyel, hak ve çıkara sahip olma noktasına gelmiştir” diye konuştu. Kıbrıslı Türklerin menfaatlerini ve çıkarlarını asla yedirmeyeceklerini ifade eden Tatar, “ Kıbrıslı Türklerin menfaatlerini, refahını korumak bizim vazifemizdir. Tüm çabamız bu yüzdendir. Bir köşede oturarak, müzakerelerin yeniden başlamasını beklemek, halkımıza yapılmış en büyük kötülüktür” ifadelerini kullandı. Rum-Yunan ikilisinin diplomatik istismarlarını kimsenin kabul etmemesi gerektiğine vurgu yapan Tatar, AB'nin de onların oyunlarına alet olmaması, gerektiğini kaydetti.

“2021’E GİRMEDEN MARAŞ’I AÇMAYI HEDEFLİYORUZ”

Son dönemde gündemde olan Maraş’ın açılmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tatar, “ Avukatlarımızla Maraş’ın yeniden açılmasına yönelik bir takvim çalışmamız var. Şunu söyleyebilirim, 2021 yılına girmeden açmayı hedefliyoruz” dedi. Tatar, "Bu saatten sonra Maraş'ın açılmasını daha da geciktirmenin manası yok." dedi.

“AKINCI’NIN SÖZLERİ KIBRISLI TÜRKLERİN DÜŞÜNCESİ DEĞİLDİR”

Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Bağımsız adayı Mustafa Akıncı’nın Türkiye ile ilişkiler konusunda “ Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur Arap, kalk Arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz” ifadesini de değerlendirdi. Başbakan Tatar, Akıncı’nın söylemlerini son derece yakışıksız bulduğunu ifade ederek, “ “Her şeyden önce kendisini sözde özgürlükçü, sözde çağdaş gören bu kişi, “otur arap kalk arap misali” sözüyle zihninin derinliklerindeki ırkçı bakış açısını yansıtmış ve iki yüzlü siyasi tavrını ortaya koymuştur. Ancak şunu söylemek isterim ki, Sayın Akıncı’nın sözleri asla Kıbrıslı Türklerin düşüncesi değildir. Sayın Akıncı’nın bu söylemleri tamamen seçime yöneliktir” dedi. Tatar açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: “Büyük iddialarla çözüm için geldiğini söyleyip 5 yılda bir arpa boyu yol alamayanların, Kıbrıs Türk halkının refahı ve tanınması için tek bir dişe dokunur icraatı olamayanların gündemi bu tür açıklamalarla meşgul etmesinin amacı bellidir. Ulusal Birlik Partisi olarak biz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenliğine sahip çıkmaktayız ve bu bağlamda halkın iradesinin sandığa doğru olarak yansıması istiyoruz. Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Kıbrıs konusundaki gelişmeler ortadayken hata yapılmamasını istiyoruz”

“HALKIMIN HER ANINDA YANINDA OLDUM”

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Tatar, şu ifadelere yer verdi: “Ersin Tatar her yerde oldu. Ve olmaya da devam edecek. Halkımın en mutlu ve en hüzünlü anında hep yanında oldum. Kıbrıslı Türklerin refah ve mutluluğunu sağlamak için çalışmayı kendime görev bildim. Cumhurbaşkanlığı makamını müzakere varken görüşme yap, yokken sadece otur’ mantığından çıkarmak, daha aktif bir cumhurbaşkanı olmak için adayım. Kazanacak olan yalnızca Ersin Tatar değil, halkım da kazanacak. Güçlü ekonomisiyle üretken bir KKTC modeli oluşturmak en büyük hayalim”

“PANDEMİ SÜRECİ HÜKÜMETİMİZİN EN BÜYÜK SINAVI OLDU”

Türkiye ile çok önemli ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Tatar, Türkiye'nin özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde KKTC'ye önemli katkılar yaptığını söyledi. Türkiye ile birlikte dünyayı kasıp kavuran salgına karşı mücadele verdik” diyen Tatar, “Hükümetimiz pandemi sürecini gayet iyi yürütüyor. Süreci en iyi şekilde yürüterek, güzel bir sınav verdik. Bu hükümetimizin en büyük sınavı oldu. Sınavı da başarıyla veriyoruz” ifadelerini kullandı. “Pandemi gerçeği var ancak, hayatın da bir işleyişi var” diye konuşan Tatar, “Ekonomi çarklarının dönmesi için bir çok ülke gibi uçuşları açtık. Kademeli olarak da normalleştik. Ülkemiz turizm ve eğitim adası dolayısıyla ekonomi de salgınla mücadele kadar önemli” dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCErsin TatarCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Başkanı Trump’ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump’ın kız kardeşinin ses kayıtları ortaya çıktı
İran, BAE gemisine el koydu
İran, BAE gemisine el koydu
Rusya’da muhalif aktivist zehirlendi
Rusya’da muhalif aktivist zehirlendi
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
Mali’de askeri darbe girişimi iddiası
Mali’de askeri darbe girişimi iddiası
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İşte dünya genelinde koronavirüs bilançosu
İşte dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Güney Kıbrıs köşeye sıkıştı, Kapalı Maraş için ABD'nin kapısını çaldılar
Güney Kıbrıs köşeye sıkıştı, Kapalı Maraş için ABD'nin kapısını çaldılar
Donald Trump’ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti
Donald Trump’ın kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı