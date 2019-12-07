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KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz’de esas aktör Türkiye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası ile birlikte bölgede, Türkiye, Libya ve KKTC'nin de içerisinde olduğu yeni bir haritanın oluştuğunu söyledi. Tatar, "Doğu Akdeniz'de esas aktör Türkiye'dir. Bu böyle bilinmelidir" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz’de esas aktör Türkiye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası ile birlikte bölgede, Türkiye, Libya ve KKTC'nin de içerisinde olduğu yeni bir haritanın oluştuğunu söyledi. Tatar, "Doğu Akdeniz'de esas aktör Türkiye'dir. Bu böyle bilinmelidir" dedi.

07 Aralık 2019 Cumartesi 17:05
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KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz’de esas aktör Türkiye

LEFKOŞA


Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Tatar, "Bu anlaşma ile birlikte Türkiye, Libya ve KKTC'nin de olduğu yeni bir durum ortaya çıkmıştır" dedi. 

"ANA KITA TÜRKİYE"

Türkiye'nin en uzun sahil şeridi ve 82 milyonluk nüfusu ile birlikte bölgenin 'ana kıtası' olduğunu ifade eden Tatar, "Türkiye, deniz hukuku çerçevesinde önemli bir adım atmıştır. Çok başarılı bir anlaşma yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni bu adımından dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi. 

YUNANİSTAN'A TEPKİ: REZİLLİKTİR

Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınırdışı etme kararını 'rezillik olarak' değerlendiren Başbakan Tatar, "Bu çok yanlış bir harekettir. Türkiye, Rumların haklarımızı hiçe sayarak yaptığı anlaşmalar karşısında, ilgili devletlerin elçilerini sınırdışı mı etti? Yunanistan ve Rumlar haklarımıza saygı duymak zorunda. Türkiye ve Kıbrıslı Türkler olarak bizler haklarımızın peşindeyiz. Kimsenin hakkında gözümüz yok. Ada'da Rumlarla ihtilaflı bir durumumuz var. Bu çözülmeden Rumlar adım atarken, neden kimse sesini çıkarmıyor?" dedi.

"DOĞU AKDENİZ'DE ESAS AKTÖR TÜRKİYE"

Doğu Akdeniz'de esas aktörün Türkiye olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, "Yunanistan ve Rumlar, Türkiye'siz bölgede adım atılamayacağını artık anlamalıdır. Türkiye, kararlılıkla Kıbrıslı Türklerin haklarını savunmaktadır. Bölgede Türkiye, Libya ve KKTC'nin de içerisinde olduğu yeni bir harita ortaya çıkmıştır. Bizler, insan hakları çerçevesinde bölgedeki haklarımızı savunuyoruz" diye konuştu. 

"LAHEY’DEN BİR ŞEY ÇIKMAZ"

Tatar son olarak da, Rumların, Libya anlaşmasını Lahey Adalet Divanı'na taşıma kararına ise, "Nereye giderlerse gitsinler, bir şey çıkmaz. Kıbrıs'ta atılan adımlar haklarımız içindir. Çare, bir birimizin haklarına saygı duymaktan geçer. Biz, kimsenin hakkına göz dikmiyoruz" diye tepki gösterdi.

PROJELERİ RAFA KALKTI

Tatar, Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan'ın işbirliğinde oluşturulan kısa adı East-Med projesi olan ve Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgaz kaynaklarını Avrupa'ya boru hatları ile taşıma projesinin de rafa kalktığını söyledi. East-Med projesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya doğalgaz taşımayı amaçlıyordu.

DHA

Son Güncelleme: 07.12.2019 10:15
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeLibyaBaşbakanErsin TatarKKTC
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