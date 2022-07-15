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Kishida: Suikasta kurban giden Shinzo Abe’ye devlet töreni yapılacak

15 Temmuz 2022 Cuma 14:20
Kishida: Suikasta kurban giden Shinzo Abe’ye devlet töreni yapılacak

JAPONYA - Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bugün basın açıklaması yaparak suikasta kurban giden Eski Başbakan Shinzo Abe için devlet cenaze töreni yapılacağını duyurdu. Devlet töreninin bu sonbaharda gerçekleştirileceği ifade edildi. Kishida ayrıca enerjiden Kovid-19’a kadar bir dizi açıklamalarda bulundu.  

Başbakan Kishida bugün basına yaptığı açıklamada, Abe’nin yönetimde bulunduğu süre boyunca büyük Japonya depreminin yaralarının sarılması dahil ABD ile ilişkilerin geliştirilmesinde üstün hizmetler sunduğunu ifade etti. Kishida, bu sonbaharda eski Başbakan Abe için bir devlet cenaze töreni düzenleneceğini belirtti. Japonya Dışişleri Bakanlığı ise Abe’nin vefatıyla ilgili dünya liderlerinin mesajları dahil 1700’den fazla başsağlığı mesajı aldıklarını ifade etti.

KOVİD-19 GENÇLERDE YAYILIYOR

Kovid-19 salgınında BA.5 varyantın Japonya’da hızla yayıldığına ve vaka sayılarının özellikle gençler arasında artış gösterdiğine dikkat çeken Kishida, salgının başından itibaren Japonya’nın 6 dalgadan kurtulduğunu dolayısıyla yeni kısıtlama önlemleri düşünmedikleri açıkladı. Japonya, haziran ayında günlük yolcu varış sayısını 20 bin kişiye çıkarmış ve paket turlarla başlayarak sınırlarını bazı uluslararası turistlere yeniden açmıştı. Kishida, Temmuz-Ağustos döneminde birçok kişinin 4’üncü aşılama dönemine gireceğinin altını çizerek zamanı gelmiş herkesi aşıya çağırdı.

ENERJİ KRİZİNE TERMİK VE NÜKLEER SANTRAL ÇÖZÜMÜ

Japonya Başbakanı Kishida, Ukrayna’daki savaş sebebiyle yükselen enerji fiyatlarına ve kısıtlı enerji arzına değinerek Japon hükümetinin mevcut 5 reaktör nükleer enerji üretimini 9 reaktöre çıkartacağını ifade etti. Böylelikle Japonya’daki enerji tüketiminin yüzde 10’unun güvence altına alınacağı kaydeden Kishida, gıda ve gübre sıkıntıları konusunda bölgesel ile sektörel öncelikli destek paketleri sağlanacağını ifade etti. Kishida, termik santral sayısının 10'a çıkartılacağını ayrıca vurguladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Shinzo AbeDevlet Töreni
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