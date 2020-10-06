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Kırgızistan'da seçimler iptal edildi

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal ettiğini duyurdu.

06 Ekim 2020 Salı 13:17
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Kırgızistan'da seçimler iptal edildi

KIRGIZİSTAN - Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonu seçimleri iptal ettiğini açıkladı. Kırgızistan’da 4 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim barajını geçemeyen parti üyeleri, seçim sonuçlarını protesto etmek için dün başkent Bişkek’teki Ala Too Meydanı’nda toplandı. Göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti. Göstericiler, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i işgal ettikleri cezaevinden çıkarmıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu4 EkimKırgızistanda Seçimler Iptal Edildi
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