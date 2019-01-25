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"Kimse tek başına yön veremez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs davası birilerinin siyasi ideolojilerine veya siyasi hırslarına kurban edilmeyecek büyük bir davadır" dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu'na Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından onursal doktora verildi.

"Kimse tek başına yön veremez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs davası birilerinin siyasi ideolojilerine veya siyasi hırslarına kurban edilmeyecek büyük bir davadır" dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu'na Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından onursal doktora verildi.

25 Ocak 2019 Cuma 15:40
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"Kimse tek başına yön veremez"

LEFKOŞA - Törende bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta çözüm istemeyen tarafın Rumlar olduğunun tüm dünya tarafından görüldüğünü söyledi. "Şimdi Kıbrıs'ta yeni bir müzakere nasıl başlayacak ne zaman başlayacak. Hepimizin sorduğu sorunun cevabı bu" diye konuşan Çavuşoğlu, "Bugün KKTC Cumhurbaşkanı ve tüm siyasi partilerin başkanlarıyla bunları değerlendireceğiz" dedi.

“KURNAZLIKLAR GÖRÜYORUZ”

"Gerçekleri görmezseniz bir yere varamazsınız. Laf olsun diye bir daha müzakerelere başlamak boşuna enerji kaybıdır, zaman kaybıdır. Umutların yok edilmesidir. Ne için müzakere edeceğiz, tüm seçeneklerin masaya koymamız lazım. Tek bir seçeneğe dayalı, dayatmacı bir anlayışla bir yere varılamayacağını gördük" diye devam eden Çavuşoğlu, "İkircikli tutumlar görüyoruz, söylemler görüyoruz, kurnazlıklar görüyoruz. Niçin müzakere edeceğiz, yine federal bir çözüm için mi? İki devletli bir çözüm mü veya konfederasyon mu veya başka bir seçenek için mi? Bunu önceden belirlememiz lazım, şu anda yaptığımız bu. Tüm taraflarla gayrı resmi görüşmelerimizin amacı bu. Sonra bunun çerçevesini belirlememiz lazım. Ayrıca sonuç odaklı olması gerekiyor. Artık uzun uzun yıllara sarih müzakerelere kaybedecek vaktimiz ve enerjimiz yok. Kıbrıs Türk Halkını umutlandırıp umutlandırıp tekrar hayal kırıklığına uğratmaya da kimsenin hakkı yoktur" dedi.

“KİMSE TEK BAŞINA YÖN VEREMEZ”

"Kıbrıs Davası büyük bir davadır. Kıbrıs davası birilerinin siyasi ideolojilerine veya siyasi hırslarına kurban edilmeyecek büyük bir davadır. Bunu da hiç kimse aklından çıkarmasın" diyen Bakan Çavuşoğlu,  “Ben böyle istiyorum, ben böyle demiştim, böyle söyleyeceğim diyerek Kıbrıs davasına tek başına kimse yön vermeye çalışmasın. Bugün adaya gelmemizin sebebi de budur. Hep birlikte ne yapacağız; KKTC, Türkiye, hükümetteki aktörler ve Cumhurbaşkanı olarak neler yapacağız, bunu konuşmaya geldik.  Bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte ne yapacağımızı belirlemek için geldik. Crans Montana’da masa üzerimize devrilmemişse, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC tek bir devlet gibi hareket etmesindendir. Birlikte istişare ettik, birlikte adımlar attık. Bugünkü toplantıda inşallah yine bu birlikteliği sağlayarak Kıbrıs davasında önümüzdeki süreçte daha güçlü olacağız” diye konuştu.

Rumların Ada etrafında yaptığı doğalgaz çalışmalarıyla ilgili olarak da açıklamalar yapan Çavuşoğlu, "Ada etrafındaki hidrokarbon arama çalışma adımlarını yanlış bulduğumuzu hep söyledik. Rum tarafı hep devam etti.  Şubat ayında ikinci platformumuz gelecek ve bizde sondaj çalışmalarına başlıyoruz. Kıbrıs Türk halkının hakkını da kimseye yedirtmeyiz. Milli davalarımıza sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluKıbrıs
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