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"Kiev’in NATO’ya çekilmesi çatışmaya neden olabilir"

24 Aralık 2021 Cuma 14:32
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"Kiev’in NATO’ya çekilmesi çatışmaya neden olabilir"

RUSYA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın NATO tarafına çekilmesinin tüm taraflar için ‘askeri risk’ oluşturduğunu ve bu riskin Avrupa’da büyük çaplı bir çatışmaya kadar gidebileceğini ifade etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Her şeyden önce Amerikalı meslektaşların Ukrayna’ya ‘koruyuculuk’ yapma biçimlerinin neden olduğu gerginliğin azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Kiev’i NATO’ya çekme süreci, Rusya’nın güvenliğine karşı kabul edilemez tehditler yaratmaktadır. Avrupa’da büyük bir çatışmaya kadar gidebilecek, tüm taraflar için ciddi askeri riskleri doğurmaktadır” dedi.

STOLTENBERG, ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN İLE KONUŞTU

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla görüştü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Stoltenberg, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Wallace ile Rusya’nın askeri faaliyetlerine ilişkin konuştum. Güvenliğimiz üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz ve diyaloğa açık kalarak tüm NATO Müttefiklerinin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanı LavrovKievNATO
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