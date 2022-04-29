Kiev Belediye Başkanı: Füze saldırılarında 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Dünya ağır sıklet boks eski şampiyonu ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko bu sabah yaptığı açıklamalarda, füzelerden birinin isabet ettiği Shevchenkivskyi Semti’nde yıkılan konutun enkazından bir kişinin cesedinin çıkartıldığını belirtti. Kliçko, toplamda 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 6 kişinin hafif yaralar aldığını ifade etti. Acil Durum ekipleri ise 25 katlı binanın 1. ve 2. katlarının kısmen yıkıldığını açıkladı.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, füze saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'nın füze saldırıları karşısında şok olup dehşete düştüklerini belirtti. Borrell açıklamasında “Rusya, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres oradayken bir şehri bombalayarak uluslararası hukuku bariz bir şekilde hiçe saydığını bir kez daha gösteriyor” dedi.