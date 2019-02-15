Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101653
ALTIN
223.340
DOLAR
5.2641
STERLİN
6.7611
EURO
5.9376
MHK Yeni Başkanı Sabri Çelik oldu
MHK Yeni Başkanı Sabri Çelik...
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.WORKS’ü tanıttı
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.WORKS’ü tanıttı
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren gelişmeler
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren...
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle...

Keşmir'de protestolar başladı

Keşmir'de ölü sayısı 40'a yükseldi, protestolar başladı

Keşmir'de protestolar başladı

Keşmir'de ölü sayısı 40'a yükseldi, protestolar başladı

15 Şubat 2019 Cuma 11:06
15 Okunma
Keşmir'de protestolar başladı

Keşmir (DHA) 

Keşmir’de Hindistan güvenlik kuvvetlerine yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 40’a yükseldi.

Saldırı, Hindistan ve Pakistan arasında paylaşılamayan Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde Hint güvenlik kuvvetlerini taşıyan otobüse yapıldı. Yerel medya, bomba yüklü bir aracın, otobüse çarpmasının ardından patlama meydana geldiğini; saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiğini yazdı.

Saldırı sonrası Pulwama’da protesto gösterileri düzenlendi. Saldırının arkasında Pakistan’ın olduğunu ileri süren göstericiler sloganlar atarak yürüdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KeşmirProtesto
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü
Bütçe, Trump'ın beklentisinin altında
Bütçe, Trump'ın beklentisinin altında
Trump ‘ulusal acil durum’ ilan edebilir
Trump ‘ulusal acil durum’ ilan edebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de
Makedonya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 13 ölü
Makedonya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 13 ölü
Lavrov, Pompeo’yu uyardı
Lavrov, Pompeo’yu uyardı
Kırım’ı geri alacağız
Kırım’ı geri alacağız
ABD’de evlilik yaşı yükseliyor
ABD’de evlilik yaşı yükseliyor
Hindistan'da otel yangını
Hindistan'da otel yangını

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ