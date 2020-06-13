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KAZAKİSTAN ÜNIVERSİTESİ İLK KEZ “DÜNYANIN EN İYİ 200 ÜNIVERSİTELERİ” SIRALAMASINA GİRDİ 

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes DEMİR, Kazakistan'ın ve Türk Dünyasının Parlayan Yıldızı Al-Farabi Kazakistan Milli Üniversitesi'nin başaŕılarını kutladı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 12:12
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KAZAKİSTAN ÜNIVERSİTESİ İLK KEZ “DÜNYANIN EN İYİ 200 ÜNIVERSİTELERİ” SIRALAMASINA GİRDİ 

MANİSA

HASRET DİLEK DELİER

TDGF Başkanı Menderes Demir,  "Kazakistan'ın ve Türk Dünyasının Parlayan Yıldızı Al-Farabi Kazakistan Milli Üniversitesi'nin Dünyanın  saygın Yüksek Öğretim Derecelendirme Kuruluşu GGuacguarelli Symonds'in Dünya genelindeki ölçümlemesinde 165. Sıraya yükselmesi Onur vericidir. Üniversite Rektörü Akademisyen Prof. Galim Mutanov'u ve ekibini kutluyor, müşterek Türk Kültürüne hizmet etme bahtiyarlğını yaşadığım için onur duyuyorum" dedi.

Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi, Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından belirlenen ve Kazakistan Cumhuriyeti’nin Eğitim ve Bilimi Geliştirme Devlet Programı’na dahil edilen 2020 yılında dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında en az 2 Kazakistan yüksek öğrenim kurumunun katılması görevini onurla yerine getirmiş bulunmaktadır. 

Kazakistan Üniversitesi, küresel QS sıralamasında 165. sıraya yükselerek olağanüstü bir atılım gerçekleştirmiştir. Kazak Millî Üniversitesi, Uluslararası Bilim ve Eğitim alanında dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu kanıtlamıştır.

Dünyanın saygın Yüksek öğretim Derecelendirme Kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), dünya üniversiteleri üzerine yapılan araştırmaların bu yılki sonuçlarını yayınladı. QS analitik raporunda da belirtildiği gibi, Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi 42 sıra yükselerek küresel sıralamada 165. sıraya yerleşti ve “Dünyanın ilk 200 üniversitesi arasında yer alan ilk Kazakistan üniversitesi” oldu. Sovyet sonrası ülkelerden M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi ve Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi olmak üzere, sadece iki üniversite bu gruba dahil edilmiştir.

Dünya yüksek öğrenim tarihinde benzeri görülmemiş bir dinamik gelişme gösteren üniversite, 9 yıl içinde yaklaşık 500 sıraya ilerlemiştir. Dünya sıralamasında kısa bir sürede böylesine benzersiz bir ilerleme, “Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Fenomeni” olarak adlandırılmış ve yabancı uzmanların dikkatini çekmiştir. Kazak Üniversitesinin dinamik gelişiminin canlı bir örneği, uluslararası akademik toplulukta aktif olarak tartışılmaktadır. Birçok yabancı üniversite Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi’nin olumlu deneyimini uygulamaya başlamıştır. 

Dünya sıralamasında elde edilen yüksek başarının arkasında üniversite Rektörü Akademisyen Galım Mutanov gözetiminde Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi’nin küresel rekabet gücünü artırmak için üniversite ekibi tarafından yapılan ciddi bir emek vardır. Üniversitede kümelenme planında kapsamlı bir yapısal modernizasyon gerçekleştirilip sonuç odaklı bir yönetim sistemi uygulanmaktadır. Önde gelen yabancı üniversitelerle birlikte çift diploma programları ve İngilizce eğitim programları uygulanmakta ve bunun sonucunda Kazakistan genelinde uluslararası öğrencilerin çoğu Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi’nde eğitim görmektedir. Sadece son bir yılda onların sayıları 15 kat artmıştır.

Microsoft Şirketi Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi’nin dijital modelini en iyi uygulamalardan biri olarak kabul etmiştir. Üniversite, “bilimsel bir fikirden ticarileştirilmesine kadarki” teknolojik bir koridora sahiptir ve onun etkin kullanımı sayesinde, üniversitedeki araştırma projelerinin hacmi 5 yılda 2,5 kat artmıştır. Yüksek dereceli uluslararası dergilerdeki Kazak bilim insanının her beş yayınından birinde Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi’ndeki bilim insanlarının katkısı vardır. Son 5 yılda, üniversite altyapısının toplam alanı% 50’ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler “Akademik Etki”  Sürdürülebilir Kalkınma Programı’nın küresel bir merkezi olan Al-Farabi KazMÜ, Yeni Nesil Üniversite "Üniversite 4.0" modelini geliştirdi ve uyguladı. New York'taki BM Genel merkezinde sunulan “Üniversite 4.0” modelinin uluslararası düzeyde yaygınlaştırılması önerildi. Al-Farabi KazMÜ, dünyanın 12 ülkesinde el-Farabi merkezleri açtı.

Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi’nin dünya eğitim alanındaki liderlik seviyesi diğer uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da dikkatini çekmektedir.  Al-Farabi KazMÜ, dünyadaki en iyi 200 çevre ve en ileri teknoloji üniversitelerinin içindeki ilk 50 grubundan biridir. Avrupa Bilim ve Sanayi Odası sıralamasında Al-Farabi KazMÜ “AA+” notu alarak Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri arasında yer aldı. Tüm bu başarılar sayesinde Al-Farabi KazMÜ, Türk ve İslam dünyasının en iyi üniversitesi olarak kabul edilmiştir.

QS sıralamasında ilk sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve ikinci ve üçüncü sırada sırasıyla Stanford ve Harvard Üniversiteleri (tümü ABD üniversiteleridir) yer almaktadır. Dünyanın en iyi on üniversitesi tamamen Amerikan ve İngiliz üniversitelerinden oluşmaktadır.

Haber : Hasret Dilek Delier

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