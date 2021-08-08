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Kazakistan, Türkiye’ye İki Helikopter Gönderdi

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev talimatıyla, Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, orman yangınlarının söndürülmesine yardım amaçlı su deposuna sahip iki adet Mi-8 AMT helikopteri ve 16 kişilik acil durum ekibini Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderildi. 

08 Ağustos 2021 Pazar 11:37
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Kazakistan, Türkiye’ye İki Helikopter Gönderdi

VATAN HABER AJANSI


7 Ağustos 2021 tarihinde havalanan Kazak helikopterleri üç ülke üzerinden uçarak Türkiye’nin Muğla iline ulaşacak.  
Ekip Nur-Sultan’daki havaalanından Acil Durumlar Bakan Birinci Yardımcısı İbrahim Külşimbayev tarafından uğurlandı.


Külşimbayev “Kurtarıcılarımızın yerel Türk makamları ile etkileşimi, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından koordine edilmektedir. Kazakistan ayrıca yanmış bölgelerdeki orman örtüsünün restorasyonu için insani yardım sağlamayı da planlıyor. Dikilen orman, Kazak ve Türk halkları arasındaki dostluk ve kardeşliğin sembolü olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.08.2021 14:32
Anahtar Kelimeler:
HelikopterTürkiyeKazakistan
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