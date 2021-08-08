Kazakistan, Türkiye’ye İki Helikopter Gönderdi

VATAN HABER AJANSI



7 Ağustos 2021 tarihinde havalanan Kazak helikopterleri üç ülke üzerinden uçarak Türkiye’nin Muğla iline ulaşacak.

Ekip Nur-Sultan’daki havaalanından Acil Durumlar Bakan Birinci Yardımcısı İbrahim Külşimbayev tarafından uğurlandı.



Külşimbayev “Kurtarıcılarımızın yerel Türk makamları ile etkileşimi, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından koordine edilmektedir. Kazakistan ayrıca yanmış bölgelerdeki orman örtüsünün restorasyonu için insani yardım sağlamayı da planlıyor. Dikilen orman, Kazak ve Türk halkları arasındaki dostluk ve kardeşliğin sembolü olacaktır.” açıklamasında bulundu.