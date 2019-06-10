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Kazakistan ‘Tokayev’ dedi

M. Kemal Sallı’nın haberi için tıklayınız...

Kazakistan ‘Tokayev’ dedi

M. Kemal Sallı’nın haberi için tıklayınız...

10 Haziran 2019 Pazartesi 18:20
6 Okunma
Kazakistan ‘Tokayev’ dedi

M. KEMAL SALLI

Kardeş Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Jomart TOKAYEV’i kutluyor, Kazakistan’ın “Nurlu Yol” yürüyüşünde başarılarının devamını diliyoruz.

Kazakistan’ı efsanevi lideri Nursultan Nazarbayev, 19 Mart 2019 günü yaptığı açıklamada, ülke yönetiminde gençlerin önünü açmak amacıyla görevinden ayrıldığını bildirmiş, Kazakistan Anayasası’na göre de, Senato Başkanı Kasım Jomart TOKAYEV, seçimler yapılana kadar, Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti. 

Pazar günü yüzde 80’lere ulaşan katılımla yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların yüzde 70.76’sını alarak Kasım Jomart TOKAYEV kazandı. 

1991’de bağımsızlığına kavuşan Kazakistan’ın, Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev önderliğinde ekonomik ve siyasi alanlarda gerçekleştirdiği başarılar, Kazakistan için olduğu kadar, Türkiye ve Türk Dünyası için de çok önemliydi. Kazakistan Nursultan Nazarbaey önderliğinde gerçekleştirdiği başarılar sayesinde küresel çapta saygın bir ülke, bir dünya markası olmuştu. Nursultan Nazarbayev’in görevden ayrılması sonrasında da Kazakistan, ekonomi ve siyaset alanında bu başarılı yürüyüşünü sürdürmeliydi.  

Önce VATAN olarak, Nursultan Nazarbayev’in istifa kararından itibaren Kazakistan’da yaşanan gelişmeleri yakından izlemiş, okuyucularımıza duyurmaya çalıştık. 

 “Nazarbayev’in Kararı” (29.03.2019) ve “Nazarbayev’in Tarihi Kararı” (05.06.2019) başlıklı yazılarımızda Kazakistan’da yaşanan bu demokrasi sürecini anlatmaya, Prof. Dr. Darhan Kydyrali ve Prof Dr. Abdulvahap Kara’nın yazılarıyla da cumhurbaşkanlığı adaylarını tanıtmaya, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılarak Elbası olan Nazabayev’in bu tarihi kararıyla neleri hedeflediğini irdelemeye çalışmıştık.

Kardeş Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Jomart TOKAYEV’i daha yakından tanımak isteyenler, gazetemizin internet sitesinde Prof. Dr. Darhan Kydyrali’nin yazısını okuyabilirler: 

https://www.oncevatan.com.tr/roportaj/kazakistan-cumhurbaskanligi-secimleri-arefesinde-kasim-jomart-tokayev-h140189.html

BAŞARILAR DİLİYORUZ

Kardeş Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Jomart TOKAYEV’i kutluyor, Kazakistan’ın “Nurlu Yol” yürüyüşünde başarılarının devamını diliyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KazakistanKazakistan SeçimTokayevKasım Jomart TokayevNurlu Yol
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