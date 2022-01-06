Kazak halkı bu zorlukları geride bırakacaktır

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, teşkilatın kurucu üye ülkesi Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı, Büyükelçi Günay Efendiyeva’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı teşkilatın kurucu üye ülkesi Kazakistan Cumhuriyeti'nde yaşananları ciddi endişeyle izlemektedir. Eminiz ki, asırlık geleneklere sahip kardeş Kazak halkı kendine özgü bilgeliği ile bu zorlukları geride bırakacak, Türk Dünyası ve Türk Birliği'nin temel direklerinden biri olan Kazakistan her zaman olduğu gibi manevi, kültürel zenginliği ile barış ve güvenlik içinde gelişerek daha büyük başarılara imza atacaktır. Kazakistan'la daima birlikte olduğumuzu ifade ederek, istikrarın bir an önce sağlanacağına yürekten inanıyor, kardeş Kazak halkına mutluluk ve refah diliyoruz. Yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.”