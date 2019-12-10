Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108239
ALTIN
273.413
DOLAR
5.8023
STERLİN
7.6425
EURO
6.4267
8-13 yaş grubu için sosyal medya alarmı
8-13 yaş grubu için sosyal...
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1001 projeye 17,5 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1001...
Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni
Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı...
Türkiye’nin tek 'Oyuncak Ambulans Müzesi' ilgi görüyor
Türkiye’nin tek 'Oyuncak Ambulans Müzesi'...
Türk girişimcinin ürettiği gözlük, felçlilerin umudu oldu
Türk girişimcinin ürettiği gözlük, felçlilerin...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kayıp 8 kişinin hayatından ümit kesildi

Yeni Zelanda’nın Beyaz Ada’sında faaliyete geçen Whakaari Volkanı’nda kayıp olan ve ulaşılamayan 8 kişinin hayatından ümit kesildi.

Kayıp 8 kişinin hayatından ümit kesildi

Yeni Zelanda’nın Beyaz Ada’sında faaliyete geçen Whakaari Volkanı’nda kayıp olan ve ulaşılamayan 8 kişinin hayatından ümit kesildi.

10 Aralık 2019 Salı 11:48
8 Okunma
Kayıp 8 kişinin hayatından ümit kesildi

YENİ ZELANDA - Yeni Zelanda polisi tarafından yapılan açıklamada, adada mahsur kaldığına inanılan ve kayıp olan 8 kişinin hayatından ümit kestiklerini bildirdi. Volkanın faaliyete geçtiği sırada adada 47 kişi bulunduğunu ifade eden polis, hastaneye kaldırılan 27 kişiden bazılarının yaralarının ciddi olması sebebiyle hayati tehlike taşıdığını belirtti. Volkan faaliyete geçtiği sırada ulaşılamayan 8 kişinin hayatından ümit kesildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Polis, volkan çevresindeki havada bulunan gaz ve kül koşullarını insansız hava aracı ile kontrol edildiği bilgisi verildi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden parlamentoda yaptığı konuşmada “Bu trajedinin büyüklüğü yıkıcı. Kalbimiz kaybolan, hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin ailesiyle birlikte” dedi.

Whakaari Volkanı faaliyete geçtiğinde adada bulunan 47 kişiden 24’ü Avustralyalı, 2’si Çin, 4’ü  Alman, 1 Malezya, 5 Yeni Zelanda, 2 İngiltere ve 9 kişi Amerikan vatandaşı olduğu bildirildi. Volkanın ilk 24 saatte tekrar patlama olasılığının yüzde 50 olduğu açıklandı.

Yeni zelanda polisinin ayrıca adaya tur düzenleyen turizm firmalarının ihmali olup olmadığı üzerine bir soruşturma açacağı duyuruldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaBeyaz AdaWhakaari Volkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya’da yangınlar devam ediyor
Avustralya’da yangınlar devam ediyor
Yunan ve Rum yönetimi, Türkiye ile Libya anlaşmasını AB gündemine taşıyor
Yunan ve Rum yönetimi, Türkiye ile Libya anlaşmasını AB gündemine taşıyor
Putin'den Ukrayna'ya doğalgazda indirim teklifi
Putin'den Ukrayna'ya doğalgazda indirim teklifi
Yeni Zelanda’da volkan faaliyete geçti: Çok sayıda ölü ve yaralı
Yeni Zelanda’da volkan faaliyete geçti: Çok sayıda ölü ve yaralı
Putin-Zelenski buluşması öncesi Kiev’de protesto
Putin-Zelenski buluşması öncesi Kiev’de protesto
Yunanistan'da deprem
Yunanistan'da deprem
Hindistan’da fabrikada yangın: 43 ölü, 15 yaralı
Hindistan’da fabrikada yangın: 43 ölü, 15 yaralı
KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz’de esas aktör Türkiye
KKTC Başbakanı Tatar: Doğu Akdeniz’de esas aktör Türkiye
Türkiye’nin güvenli bölge planı, PKK/YPG'nin hedefinde
Türkiye’nin güvenli bölge planı, PKK/YPG'nin hedefinde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans