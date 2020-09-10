Karantina sürecinin psikolojik süreci gerçek yaşanmış intihar vakası ile incelendi

İNGİLTERE - İngiltere'de biliminsanları koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulamasının psikolojik etkilerini ele alan bir araştırma sonucu yayınladı. Londra'da Mart ayında koronavirüse (Covid-19) yakalanan emekli emniyet müdür yardımcısı James Connelly-Webster (58), 8 günlük karantina sürecinde intihar etti.



KARANTİNA SÜRECİNDE ENDİŞE BOZUKLUĞUNA DİKKAT

Connelly-Webster'in karantina sürecini inceleyen bilimadamları, emekli emniyet müdürünün karantina altında ‘çok hızlı kaygı ve endişe bozukluğu geliştirdiği’ ve bu sebeple intihar ettiği sonucuna vardı. Nisan’da intihar eden James Connelly-Webster’ın, karantinanın ilk günlerinde ailesiyle sık sık görüntülü konuştuğu hatta Connelly-Webster’ın aile yemeklerine bile internet üzerinden görüntülü yedikleri ortaya çıktı.

‘YALNIZ KARANTİNADA’ AKIL SAĞLIĞINA DİKKAT

Biliminsanları, eşi ve çocuklarının kısa sürede Connelly-Webster'ın zihinsel sağlığında bir bozulma fark ettiğini ve Connelly-Webster'ın eşinin kocasının hızlı şekilde değiştiğini açıkladı. Araştırma sonucunda Connelly-Webster'ın koronavirüs, şüphesiyle komşularının ve çevrenin kendisini hakkında ne düşüneceği konusunda paranoya olduğunu belirtirken, yalnız başına karantina altında kalmanın akıl sağlığını bozduğu ifade edildi. Biliminsaları karantina sürecinde depresyondan uzak durmak için kişinin sürekli surette eş, arkadaş ve yakın çevre ile internet ortamında iletişimde kalmayı öneriyor.