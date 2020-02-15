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Kapalı Maraş’ın açılması adımı 'Kaplanlı Otel'de atıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı'ndan bu yana kadar kapalı olan Kapalı Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" yuvarlak masa toplantısına katıldı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:41
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Kapalı Maraş’ın açılması adımı 'Kaplanlı Otel'de atıldı

Gazimağusa'nın yanında bulunan Kapalı Maraş'ta Ordu Evi'nde düzenlenen toplantıya üst düzey katılım oldu.

Kapalı Maraş ile ilgili toplantının yapıldığı otelin yapımına 1953 yılında başlandı. Otelin inşası 10 yıl sürdü. Otel 1963 yılında 'Sun The Beach' adıyla açıldı.
MARAŞ KAPLANI Bir dönemin en popüler otellerinden biri olan otel 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde restore edildi. Otel daha 1974'ten sonra Kıbrıs Türk tarafının yönetiminde kaldı. Otelin girişindeki Leopar heykeli ise dikkat çekiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kapalı MaraşKaplanlı OtelAçılışFuat Oktay
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