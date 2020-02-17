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Kanlı eylemler gerçekleştiren DEAŞ'ın sözde komutanı yakalandı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı Y.A.A., yakalanarak gözaltına alındı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 18:08
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Kanlı eylemler gerçekleştiren DEAŞ'ın sözde komutanı yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. (50) gözaltına alındı. Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde ‘komutan’ olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen şüphelinin, DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği  ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi.

İnegöl ilçesinde yakalanan Y.A.A.'nın bir doğalgaz servisinde çalıştığı öğrenildi.

Y.A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

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