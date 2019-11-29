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Kanada’da uçak düştü, 3’ü çocuk 7 kişi öldü

Kanada'nın Kingston şehrinin kuzeyinde bulunan ormanlık alana tek motorlu küçük uçak düştü. 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Kanada’da uçak düştü, 3’ü çocuk 7 kişi öldü

Kanada'nın Kingston şehrinin kuzeyinde bulunan ormanlık alana tek motorlu küçük uçak düştü. 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

29 Kasım 2019 Cuma 12:02
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Kanada’da uçak düştü, 3’ü çocuk 7 kişi öldü

KANADA - Toronto Buttonville Belediye Havaalanı’ndan Çarşamba günü kalkış yapan Piper PA-32 model uçağın Kingston şehrindeki Norman Rogers Havalimanı’na gitmekte olduğu bildirildi. Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından yayınlanan basın açıklamasında, enkazın ilk incelenmesinde uçağın zemine dik çarptığı belirlendi. Çarpma sonrasında yangın çıkmadığı açıklandı. Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir helikopter tarafından uçağın enkazına ulaşıldığı ve kaza nedeninin henüz anlaşılmadığı, soruşturmanın devam ettiği yetkililer tarafından ifade edildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
KanadaUçak Faciası
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