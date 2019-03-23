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Kanada’da rahibe saldırı

Rahibe canlı yayında bıçaklı saldırı

Kanada’da rahibe saldırı

Rahibe canlı yayında bıçaklı saldırı

23 Mart 2019 Cumartesi 10:51
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Kanada’da rahibe saldırı

Kanada (DHA) 

Kanada’da katolik kilisesinde canlı olarak da yayınlanan bir dini tören sırasında rahip, bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, Kanada'nın Montreal kentinde katolik kilisesi olan Saint Joseph'de sabah saatlerinde meydana geldi.

77 yaşındaki rahip Claude Grou konuşma yaptığı sırada, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Canlı yayınlanan program sırasında meydana gelen saldırıda saldırgan bir anda elinde bıçakla kürsüye çıktı ve rahibi bıçakladı. Güvenlik görevlisi ve cemaatin müdahalesi ile saldırgan etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi. Hastaneye kaldırılan rahibin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

26 yaşındaki saldırganın polis tarafından bilinmekte olan biri olduğu; olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Saldırı sonrası Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medya hesabından saldırıyı ‘korkunç’ olarak tanımlayarak “Claude Grou, Kanadalılar seni düşünüyor ve hızla iyileşmeni diliyorlar” mesajını paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rahip SaldırıKanada
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