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K. Kore Lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi

ABD ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz hafta bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edildi.

21 Nisan 2020 Salı 12:29
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K. Kore Lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi

KUZEY KORE - Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu iddia edildi. Güney Kore basınında yer alan haberlerde, Kim'in bu ayın ilk günlerinde bir operasyon geçirdiği ve özel villasında dinlendiği iddia edilirken, ABD medyası Kim'in durumunun ciddi olduğunu öne sürdü. Güney Kore medyası ise haberinde Kim'in 12 Nisan'da Hyangsan kentinde bir kalp ameliyatı geçirdiği bilgisi paylaşıldı. Kim Jong Un geçtiğimiz günlerde ülkenin kurucusu Kim Il-Sung'un doğum günü nedeniyle düzenlenen törenlere katılmamıştı.

"TATİL BELDESİNDE İYİLEŞİYOR"

Güney Kore medyası,  Kim Jong-un 12 Nisan'da geçirdiği cerrahi operasyonun ardından Kuzey Kore’nin tatil beldesi olan Hyangsan’da bulunan bir villada iyileşiyor. Haberde Kim'in sağlığının son aylarda aşırı sigara, obezite ve aşırı çalışma nedeniyle kötüleştiğini belirtildi.

"KİM, KARDİYOVASKÜLER PROBLEMLE MÜCADELE EDİYOR"

Öte ayndan En son 11 Nisan’da gerçekleşen bir hükümet toplantısında görüldüğü ifade edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koronavirüse yakalanmış olabileceğine dair bir belirtinin olmadığı bildirilirken Daily NK’ya konuşan bir kaynak Kim Jong-un’un Ağustos'tan bu yana kardiyovasküler problemlerle mücadele ettiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
K. Kore Lideri Kim JongUnSağlık Durumu
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