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Johnson, İsrail ve Filistin’e itidal çağrısında bulundu

İngiltere Başbakanı Johnson: Gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:02
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Johnson, İsrail ve Filistin’e itidal çağrısında bulundu

İNGİLTERE - İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık, artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor ve gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz" dedi.


 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin’e itidal çağrısında bulundu. Johnson, “İsrail ve Filistinlileri uçurumun eşiğinden geri çekilmeye ve her iki tarafa da itidal göstermeye çağırıyorum. Birleşik Krallık, artan şiddet ve sivil kayıplardan derinden endişe duyuyor ve gerginliklerin acil bir şekilde azaldığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Başbakanı Boris Johnsonİtidal çağrısı
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