Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
442.982
DOLAR
7.9545
STERLİN
10.7579
EURO
9.4711
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar...
Çaykur 500 personel alacak
Çaykur 500 personel alacak
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav İlanı
Yeminli Meslek Mensupluğu Sınav...
23 öğretim üyesi alacak
23 öğretim üyesi alacak
45 zabıta memuru alacak
45 zabıta memuru alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Johnson, AB liderleriyle aşı tedarik yasağına ilişkin görüşecek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İngiltere’ye aşı ihracatını durdurmaya yönelik bir öneri üzerine fikir ayrılığı yaşıyor. İngiltere’nin koronavirüs (Covid-19) aşı programı, olası bir yasak karşısında iki aylık bir gecikmeyle karşı karşıya kalabilir. Bu kapsamda İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, AB ülkelerinin liderleriyle görüşeceği belirtildi.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:06
2 Okunma
Johnson, AB liderleriyle aşı tedarik yasağına ilişkin görüşecek

İNGİLTERE - Avrupa Birliği ülkeleri, 25 Mart’ta Brexit’le birlikten ayrılan İngiltere’ye yönelik ‘aşı tedariki yasağı’ önerisini görüşecek. Olası bir tedarik yasağında aşı programının iki aylık bir gecikmeye uğraması riskiyle karşı karşıya kalan İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, AB liderlerine seslenecek. Halihazırda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Belçika Başbakanı Alexander De Groo ile görüştüğü ifade edilen Johnson’ın Perşembe günü yapılacak görüşmede söz alacağı ifade edildi.

İNGİLTERE, AB’Yİ VERDİĞİ TAAHHÜTLERE SAYGI DUYMAYA ÇAĞIRDI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs aşılarındaki ihracatta orantılılık ve karşılıklılık görmek istediklerini ifade ederek, AB’nin aşı tedarikini kısıtlayabileceklerini belirtti. Bu kapsamda Von der Leyen, “AB'den daha yüksek aşılama oranlarına sahip ülkeler için geçerli olabilir” dedi ve İngiltere’yi işaret etti “Tüm seçenekler masada” diyen Von der Leyen’in bu açıklamasının ardından İngiliz yetkililer, AB’yi verdiği taahhütlere uymaya davet etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) ülkeleriİngiltereAşı Tedarik Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa’da krize neden olan AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı
Avrupa’da krize neden olan AstraZeneca aşısının etkinlik oranı açıklandı
Avustralya’daki sel felaketi; binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Avustralya’daki sel felaketi; binlerce kişi evlerinden tahliye edildi
Hindistan’da koronavirüs vakaları yeniden yükselişte
Hindistan’da koronavirüs vakaları yeniden yükselişte
GKRY’de ‘11 kilometrelik öfke’ dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı’nın kapısına örüldü
GKRY’de ‘11 kilometrelik öfke’ dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı’nın kapısına örüldü
Japonya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi: Türkiye gerçekten kardeş bir ülke
Kazakistan Dışişleri Bakanı Tileuberdi: Türkiye gerçekten kardeş bir ülke
Rusya’dan ABD açıklaması: En iyisini umuyoruz, ama en kötüsüne hazırız
Rusya’dan ABD açıklaması: En iyisini umuyoruz, ama en kötüsüne hazırız
NASA SLS roketini başarılı bir şekilde test etti
NASA SLS roketini başarılı bir şekilde test etti
Brezilya lideri Bolsonaro: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor
Brezilya lideri Bolsonaro: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma