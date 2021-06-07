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Japonya’da 2020 yılında doğum oranında rekor düşüş

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:56
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Japonya’da 2020 yılında doğum oranında rekor düşüş

JAPONYA - Japonya’da koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde evlilik oranlarının düşmesiyle birlikte 2020 yılında doğum oranının yüzde 2.8 düştüğü açıklandı.

Japonya Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yıllık verilerde, 2019 yılında 865 bin 239 olan yeni doğan bebek sayısının 2020 yılında 840 bin 832’ye düştüğü ortaya çıktı. Ülkede 1899 yılından beri en düşük doğum sayısı görüldüğü ifade edildi. Bakanlık, 1945’te sona eren İkinci Dünya Savaşı’nın ardından evlilik oranının yüzde 12.3’e düştüğünü ve buna bağlı doğum oranının 1.34 ile dünyadaki en düşük doğum oranına ulaştığını bildirdi.

İŞ GÜCÜ ORANI DA DÜŞÜYOR

Japonya, yıllardır düşük doğum oranlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin yüzde 20’sinin 65 yaş ve üzeri olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda düşük doğum oranları ve yaşlı nüfusun fazla olması, ülkenin iş gücü konusunda ilerleyen yıllarda birçok sorunla karşı karşıya kalacağı konusunda endişelere neden oluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JaponyaDoğum OranıRekor Düşüş
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