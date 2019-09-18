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Japonya: Suudi Arabistan’daki durumu analiz ediyoruz

Japonya Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, ABD’nin saldırılardan İran’ı sorumlu tutması üzerine yorumda bulunmayı reddederek; Japonya’nın ABD ve diğer ülkelerle işbirliği içinde olup, bilgi toplayıp bunu analiz ettiğini söyledi.

Japonya: Suudi Arabistan’daki durumu analiz ediyoruz

Japonya Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, ABD’nin saldırılardan İran’ı sorumlu tutması üzerine yorumda bulunmayı reddederek; Japonya’nın ABD ve diğer ülkelerle işbirliği içinde olup, bilgi toplayıp bunu analiz ettiğini söyledi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:53
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Japonya: Suudi Arabistan’daki durumu analiz ediyoruz

İRAN - Japonya'nın resmi yayın kuruluşu NHK'da yer alan habere göre, basına konuşan Japonya Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Suudi Arabistan’daki Aramco rafinelerine düzenlenen saldırılar sonucu ülkenin azalan petrol üretiminden Japonların etkilenmemesi için Japonya’nın diğer ülkeler ve uluslararası enstitülerle çalışacağını duyurdu.

Durumu yakından takip ettiklerini belirten Suga, ABD’nin saldırılardan İran’ı sorumlu tutması üzerine yorumda bulunmayı reddederek; Japonya’nın ABD ve diğer ülkelerle işbirliği içinde olup, bilgi toplayıp bunu analiz ettiğini söyledi.

Ayrıca haberde, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile New York’ta bir araya gelecekleri ve Körfez’deki gerilimin azaltılması hakkında görüşecekleri belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Japonya Kabine Sekreteri Yoshihide SugaSuudi Arabistan
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