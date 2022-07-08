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Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

08 Temmuz 2022 Cuma 13:44
Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

JAPONYA - Japonya’nın eski Başbakanı Shinzo Abe, bugün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Japonya Başbakanlığından Kabine Baş Sekreteri Matsuno, eski Başbakan Shinzo Abe’ye yönelik saldırıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemiş ve bugün sabah saatlerinde Abe’nin Nara bölgesinde silahla vurulduğunu belirtmişti. Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan Abe’nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya’da meclis seçimleri öncesi partisi Liberal Demokrat adaylarını desteklemek için seçim kampanyalarına katılan Abe, bugün yerel saatle 11:30'da Nara kentinde silahla iki kez vuruldu. Abe hastaneye kaldırılırken başbakanlık ofisi, Abe'yi vuran erkek şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığını ifade etti. Japon hükümeti açıklamasında “Sebebi ne olursa olsun, bu tür çirkin eylemler kesinlikle kabul edilemez ve bu eylemi şiddetle kınıyorum. Hükümet, bu duruma yanıt vermek için mümkün olan tüm önlemleri alacaktır” denildi.

SHİNZO ABE’NİN HAYATI

21 Eylül 1954 yılında Nagata kentinde politikacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Abe’nin büyükbabası Kan Abe meclis üyesi ve babası Shintaro Abe ise eski dışişleri bakanıydı. 26 Eylül 2006’da Başbakan olan Abe, Japonya’nın en genç başbakanı olarak tarihe geçti. Üniversitede siyasal bilgiler okuyan Abe, eğitimini ABD’de tamamladı. 2007 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle Başbakanlık’tan istifa etti ve 2012 yılında tekrar Başbakan oldu. 2020’de yine sağlık sorunları sebebiyle hem Başbakanlıktan hem de parti liderliğinden ayrıldı. Japonya’nın en süre Başbakanlığını yapan Shinzo Abe, bugün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
Japonya Eski Başbakanı Abe
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