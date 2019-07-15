Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97098
ALTIN
259.670
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1490
EURO
6.4543
İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!
İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!
Tyler Boyd, Beşiktaş'ta
Son Dakika
Tyler Boyd, Beşiktaş'ta
Türkiye’nin gölgesi yeter
Türkiye’nin gölgesi yeter
Tarihimizin en karanlık günüydü
Son Dakika
Tarihimizin en karanlık günüydü
Samsunspor sahaya indi
Son Dakika
Samsunspor sahaya indi
İş fırsatları için hemen tıkla!

İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!

İtalya’da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!

İtalya’da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:34
8 Okunma
İtalya’da Neo-Nazi Füzesi!

İtalya, (DHA)

Kuzey İtalya’da, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin eski neo-faşist İtalyan siyasi partisi Senato adayı olduğu belirtilirken; diğer 2’sinin ise havaalanında hangarda sakladıkları füzeyi satmaya çalıştıkları duyuruldu.

İtalya’nın kuzeyindeki Turin şehrinde, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 2001 yılında, neo-faşist Forza Nuavo siyası partisinin Senato adayı olduğu belirtildi. Kimliği açıklanmayan şüphelinin, Milano’nun kuzeybatısındaki Gallarate şehrindeki evinde, 9 saldırı tüfeği, yaklaşık 30 av tüfeği, tabanca ve cephane bulunduğu duyuruldu. Ayrıca çok sayıda Nazi sembolü olan ‘svastika’ işlemeli antikanın da ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen füzenin Fransız yapımı olduğu ve gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin bu füzeyi hangarda sakladıkları ve satmaya çalıştıkları bildirildi. Ayrıca, polis, doğu Ukrayna’daki Rus destekli isyanda yer alan İtalyanlarla ilgili daha önceki bir soruşturma kapsamında bu bulgulara ulaştığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaNeo-NaziFüze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Papua Yeni Gine’de deprem
Papua Yeni Gine’de deprem
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini konuştuk
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini konuştuk
Rusya: Orta Doğu’yla S-400 işbirliğimiz devam edecek
Rusya: Orta Doğu’yla S-400 işbirliğimiz devam edecek
Endonezya'da deprem
Endonezya'da deprem
Nepal’de sel: 30 ölü
Nepal’de sel: 30 ölü
Akıncı: Ortak komite kuralım
Akıncı: Ortak komite kuralım
NATO’dan S-400 açıklaması
NATO’dan S-400 açıklaması
Kosova'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anıldı
Kosova'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anıldı
Afrin'de bomba yüklü tankerle saldırı: 13 ölü
Afrin'de bomba yüklü tankerle saldırı: 13 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans