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İtalya Hava Kuvvetleri, kaybolan helikopterin arama çalışmalarına katıldı

İtalya’nın Toskana-Emilian Apennines bölgesinde kaybolan ve içinde 4’ü Türk pilot dahil 7 kişinin bulunduğu helikopterin, arama kurtarma çalışmalarına İtalya Ulusal İtfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra İtalya Hava Kuvvetleri de katıldı.

10 Haziran 2022 Cuma 10:54
İtalya Hava Kuvvetleri, kaybolan helikopterin arama çalışmalarına katıldı

Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano havaalanından yerel saatle 09.30 civarında yola çıkan helikopterin en son Pievelago kenti yakınlarında Modena bölgesinde bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle aramanın, bölgedeki küçük San Pellegrino kasabası ile Piandelagotti arasındaki Apenin sırtına odaklandığını ifade edildi. Bölgenin nispeten ıssız ve engebeli olması sebebiyle Ulusal Alp Kurtarmaya bağlı 24 gönüllüden oluşan yer ekibinin, araştırmayı yerden yürüttüğü belirtildi. İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı helikopterin ise arama çalışmalarına havadan devam ettiği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İtalyaToskanaEmilian Apennines BölgesiHelikopterKayıpArama
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