İtalya Hava Kuvvetleri, kaybolan helikopterin arama çalışmalarına katıldı

Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano havaalanından yerel saatle 09.30 civarında yola çıkan helikopterin en son Pievelago kenti yakınlarında Modena bölgesinde bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle aramanın, bölgedeki küçük San Pellegrino kasabası ile Piandelagotti arasındaki Apenin sırtına odaklandığını ifade edildi. Bölgenin nispeten ıssız ve engebeli olması sebebiyle Ulusal Alp Kurtarmaya bağlı 24 gönüllüden oluşan yer ekibinin, araştırmayı yerden yürüttüğü belirtildi. İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı helikopterin ise arama çalışmalarına havadan devam ettiği kaydedildi.