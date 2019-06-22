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İşte düşürülen İHA

İran medyası, düşürülen İHA’nın görsellerini yayınladı

İşte düşürülen İHA

İran medyası, düşürülen İHA’nın görsellerini yayınladı

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:21
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İşte düşürülen İHA

İran, (DHA) 

Tesnim Haber Ajansı, İran’ın düşürdüğü ABD ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) parçalarının görsellerini yayınladı.

İran’ın Tesnim Haber Ajansı, İran’ın hava sahasını işgal ettiği gerekçesiyle düşürdüğü ABD ordusuna ait MQ-4C tipi İHA’nın parçalarının görsellerini yayınladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA’nın parçalarının, İran kara sularında ele geçirildiğini duyurmuştu.

İRAN ORDUSU, İHA’NIN VURULMA ANINI YAYINLADI

İran ordusu, İran Devrim Muhafızları’na ait Khordad 3 hava savunma füzesinin, ABD ordusuna ait olan insansız hava aracı MQ-4C’nin vurulma anına dair görüntüleri paylaştı.

ZARİF: İRAN SAVAŞ İSTEMİYOR, AMA KENDİSİNİ SAVUNACAKTIR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İran savaş istemiyor. Ancak hava, kara ve denizlerimizi savunacağız” diyen Zarif, düşürülen İHA’ya dair, “BAE’den havalanan ABD insansız hava aracı, İran hava sahasını işgal etmiştir. ABD İHA’sının parçalarını kara sularımızda düştüğü noktada ele geçirdik” demişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İran MedyasıDüşürülen İHA
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