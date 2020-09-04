İşte dünya geneli koronavirüs bilançosu!

ÇİN - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 335 bin 244 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 191 bin 58’e ulaştığı bildirildi.



GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 46 bin 150 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 124 bin 729’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 670 bin 145’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 405 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı 11 bin 422’ye yükselirken, vaka sayısı 416 bin 501’e ulaştı.



İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 926’YA ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 926’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 380 bin 746’ya çıktığı açıklandı.