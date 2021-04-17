Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1408
ALTIN
461.090
DOLAR
8.0625
STERLİN
11.1712
EURO
9.6585
Giresun’da satılık fındık bahçesi
Giresun’da satılık fındık bahçesi
Ordu’da satılık daire
Ordu’da satılık daire
Zipline istasyonu kiraya verilecek
Zipline istasyonu kiraya verilecek
İstanbul Kültür Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi 27...
Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet- Devret kapsamında kiraya verilecek
Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet-...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ISS’den döndüler

ISS’te 6 ay kalan astronot ve kozmonotlar dünyaya döndü

17 Nisan 2021 Cumartesi 16:39
4 Okunma
ISS’den döndüler

Kazakistan (DHA)

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 6 ay boyunca kalan NASA astronotu Kate Rubins, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov ile Soyuz  MS-17 uzay aracıyla dünyaya döndü.

ISS’te 6 ay boyunca kalan NASA astronotu Kate Rubins, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Svreçkov, Soyuz MS-17 uzay aracıyla dünyaya döndü. NASA’nın resmi internet sitesinde düzenlenen yarışmanın kazananı olan Van Gölü’nün fotoğrafını çeken astronot Kate Rubins, kozmonotlarla birlikte yerel saatle 10.55’te Kazakistan’ın Jezkazgan kentine yaklaşık 150 kilometre mesafedeki bir bozkıra iniş yaptı. Astronot ve kozmonotların, ISS’te 6 ay boyunca tıp, uzay biyolojisi, biyoteknoloji alanlarda 44 farklı deney gerçekleştirdikleri bildirildi.

RUBINS’E VAN KEDİSİ HEDİYESİ (Ayrıntılar için üstteki görseli tıklayınız)

Öte yandan, fotoğrafın birinci olmasıyla Van’ın tanıtımına büyük katkı sunan Astronot Rubins’i kentte ağırlamak için de hazırlıklara başlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Valilik ile birlikte, şu an uzay görevinde olan Astronot Kate Rubins'i kente davet ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Şevli, Van Kedi Villası’nda Rubins için kendisine çok güzel bir Van kedisi ayırdıklarını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ISSAstronotKozmonot
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail savaş uçakları, Gazze’yi bombaladı
İsrail savaş uçakları, Gazze’yi bombaladı
Tatar: Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı
Tatar: Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı
Biden Putin yerine 'Klutin' dedi!
Biden Putin yerine 'Klutin' dedi!
Dendias’ın saldırgan tutumunun arkasında 'Miçotakis'in talimatı' çıktı
Dendias’ın saldırgan tutumunun arkasında 'Miçotakis'in talimatı' çıktı
ABD-Meksika sınırında dram: Göçmenler TIR'ın gizli bölmesinden çıktı
ABD-Meksika sınırında dram: Göçmenler TIR'ın gizli bölmesinden çıktı
Biden: Afganistan'dan çekiliyoruz
Biden: Afganistan'dan çekiliyoruz
Ruhani: Uranyum seviyesini yükseltmemiz İsrail’in ‘nükleer terörizmine’ yanıttır
Ruhani: Uranyum seviyesini yükseltmemiz İsrail’in ‘nükleer terörizmine’ yanıttır
Putin, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Putin, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Beyaz Saray: Biden, üçüncü bir ülkede zirve görüşmesi önerdi
Beyaz Saray: Biden, üçüncü bir ülkede zirve görüşmesi önerdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma